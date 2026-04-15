Keiko Fujimori ofrece sus personeros a Renovación Popular ante denuncias de fraude. (@photo.gec)
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por parte de Rafael López Aliaga de un presunto fraude electoral durante las Elecciones 2026.

Fujimori consideró que han existido irregularidades en el proceso electoral o en la organización de la jornada,

Por ello, exigió a l

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“La democracia se fortalece con hechos y con datos. Con hechos y con datos, no con relatos. Si alguien ha sufrido las consecuencias de irregularidades en la ONPE, hemos sido nosotros. Aún esperamos la lista de electores de la campaña del 2021”, señaló a la prensa.

Keiko Fujimori mencionó que, en su momento, pidió que no se ratifique al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pero el pedido no fue atendido.

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Por ello,

“Quiero dirigirme a los ciudadanos. Sabemos que en el medio de estas disputas, quienes terminan perdiendo son ustedes. Por eso nuestro objetivo es claro, no agravar la incertidumbre ni el desorden”, puntualizó.

Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)

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