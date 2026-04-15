La candidata presidencial Keiko Fujimori anunció que pone a disposición del partido político Renovación Popular el comando de personeros de Fuerza Popular con el objetivo de esclarecer los hechos cuestionados ante las denuncias por parte de Rafael López Aliaga de un presunto fraude electoral durante las Elecciones 2026.

Fujimori consideró que han existido irregularidades en el proceso electoral o en la organización de la jornada, por lo que respaldan todas las investigaciones que se vienen llevando a cabo en torno a estos cuestionamientos.

Por ello, exigió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) adopte las medidas necesarias para asegurar un resultado electoral transparente y que refleje “la voluntad popular”.

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“La democracia se fortalece con hechos y con datos. Con hechos y con datos, no con relatos. Si alguien ha sufrido las consecuencias de irregularidades en la ONPE, hemos sido nosotros. Aún esperamos la lista de electores de la campaña del 2021”, señaló a la prensa.

Keiko Fujimori mencionó que, en su momento, pidió que no se ratifique al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pero el pedido no fue atendido.

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Por ello, exigió responsabilidad y “madurez política” por parte de todos los actores en este escenario electoral, con el fin de evitar agudizar mas el conflicto.

“Quiero dirigirme a los ciudadanos. Sabemos que en el medio de estas disputas, quienes terminan perdiendo son ustedes. Por eso nuestro objetivo es claro, no agravar la incertidumbre ni el desorden”, puntualizó.