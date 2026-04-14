La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República convocó a una sesión extraordinaria para este martes 14 de abril, luego de que en la jornada electoral del domingo 12 de abril se presentaran problemas que impideron instalar mesas de votación o retrasos para ello.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor y un representa de la Contraloría asistieron a la invitación, sin embargo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, no acudió.

Ante ello, el presidente de la comisión, Elvis Vergara, cuestionó la ausencia de Burneo.

Vergara criticó esta ausencia, quien previamente advirtió que se trataría de una conducta reiterativa. En ese sentido, no descartó que se proceda con una denuncia constitucional contra el titular del JNE por no colaborar con el esclarecimiento de los hechos, informó Canal N.

“Es lo que correspondería si el señor no participa y no colabora con el esclarecimiento de los hecho”, sostuvo.

Indicó que el objetivo es que se expliquen las causas de los problemas en la apertura de locales de votación del domingo y determinar responsabilidades.

Las razones de la invitación

En el caso del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fue citado para dar cuenta de las causas técnicas y operativas que derivaron en los retrasos en la instalación de mesas de sufragio. Tuvo que responder sobre los criterios aplicados en la contratación de la empresa Galaga SAC, así como las fallas específicas del sistema digital electoral y las razones por las que no se activaron mecanismos de contingencia eficaces.

El JNE deberá responder sobre supervisión

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también fue convocado para informar sobre la supervisión ejercida durante la jornada y la legalidad de las decisiones adoptadas frente a las fallas registradas.

También fue convocado el contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, para informar sobre las acciones de control respecto a la gestión electoral, la revisión de las contrataciones y las auditorías iniciadas o por iniciarse.

La ONPE deberá explicar los criterios aplicados en la contratación de la empresa Galaga SAC, encargada del reparto del material electoral. Foto: Congreso.

Mientras que el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, presentó un informe sobre las incidencias registradas durante la jornada y su evaluación sobre la posible vulneración del derecho al voto de los más de 52 mil peruanos.