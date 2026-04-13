Piero Corvetto informa que 52,251 electores podrán votar este lunes en 187 mesas, tras ampliación dispuesta por el JNE. Foto: Andina/Referencial.
Piero Corvetto informa que 52,251 electores podrán votar este lunes en 187 mesas, tras ampliación dispuesta por el JNE. Foto: Andina/Referencial.
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Redacción Gestión
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El , informó que este lunes 13 de abril se desarrollará una jornada electoral complementaria en 13 locales de votación donde no se lograron instalar mesas durante el proceso regular.

La medida responde a un , que extendió la elección en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (3). Corvetto precisó que la cifra final es de 13 locales, corrigiendo el número preliminar de 15 informado previamente.

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Jornada bajo las mismas condiciones

El titular de la ONPE , que serán habilitadas en el mismo horario habitual, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

“A través del Ejecutivo se ha dispuesto que los locales de votación sean los mismos y que la elección se realice en las mismas condiciones de horario, a fin de garantizar el derecho constitucional al sufragio de los citados electores”, indicó.

Asimismo, señaló que el organismo electoral se encargará del traslado del material utilizando sus propios vehículos, los cuales contarán con custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de asegurar el adecuado despliegue logístico.

Jornada complementaria se realizará en 13 locales, y no 15 como se indicó antes, con seguridad de la PNP y apoyo de FF.AA. Foto: GEC.
Jornada complementaria se realizará en 13 locales, y no 15 como se indicó antes, con seguridad de la PNP y apoyo de FF.AA. Foto: GEC.
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Coordinación con FF.AA. y llamado a votar

Corvetto añadió que también se ha coordinado con el Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en los 13 locales de votación hasta el cierre de la jornada, reforzando la seguridad del proceso.

Finalmente, hizo un llamado a los miembros de mesa y a la ciudadanía a participar en esta jornada complementaria. “Convocamos a los miembros de mesa y a la ciudadanía a que asistan mañana a votar y que elijan a las autoridades que regirán nuestros destinos por los próximos cinco años”, expresó.

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