Las dos últimas elecciones presidenciales se definieron por poco más de 40,000 votos, la actual jornada electoral vuelve a estar marcada por la tensión tras la confirmación de la ONPE que son 63,300 peruanos los que no van a poder ejercer su derecho.

La tensión se acumulaba desde las primera horas de la mañana, cuando desde distintos locales de votación se reportaba un retraso de más de 4 horas, y en otros casos, personas que desde e primer rayo del sol seguían en la cola esperando poder entrar.

“¡Queremos votar!“ y “¡Fraude!" coreaban los peruanos captados en cámara por los medios de comunicación.

Las autoridades atribuyeron los retrasos a la empresa proveedora encargada de distribuir el material electoral y pidieron matener la calma, pues extendieron el horario de sufragio hasta las 6:00 p. m. y el plazo de instalación de mesas hasta las 2:00 p. m.

Sin embargo, a las 4:30 p.m. en conferencia de prensa el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas por el retraso del despliegue del material electoral y explicó que aunque han atravesado río y aire, los ha llevado a que en esta oportunidad hayan tenido un problema.

ONPE no multará a peruanos que no pudieron votar. (Fuente: X)

De acuerdo con los datos obtenido por su centro de soporte, no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación en Lima: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y cinco en Pachacamac.

Son 211 mesas de sufragio que no se lograron instalar, con un impacto en 63.300 electores mismos que serían exonerados de pagar multas por omisión.

“A nivel nacional, se lograron instalar 99.8% de mesas en todo el territorio nacional”, resaltó Corvetto. “Ustedes mismos son testigos, que el día viernes a las 10 de la noche, desde una explanada en San Pedro, muy cercano a nuestros hangares de Lurín, comenzamos a desplegar material electoral (...) La empresa no cumplió con entregarnos el número de camiones del tamaño requerido (...) Sin embargo, estos camiones llegaron tarde y además no nos permitieron, con esa tardanza, poder completar la entrega de material electoral hasta la madrugada que era nuestro plan de contingencia”.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, declaró en conferencia de prensa que son 15 locales los afectados por la falta de material electoral. (Captura América)

Por su parte, el ex alcalde de Lima y candidato presidencial, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), comentó desde otra locación que la situación es “totalmente insólita”, al indicar que el 13% de las mesas en Lima periurbana no han sido abiertas, mientras que en casi todo el país se logró la apertura del 100% de mesas.

“Lo histórico en Lima fue el 1% de la no apertura de mesas”, señaló. “Es rarísimo y realmente tiene connotaciones penales (...), pero en lo que es tratar de rescatar este proceso, porque ya está está manchado por decirlo menos, pero no quiero que esté viciado”, comentó.

¿Cuáles fueron los locales de votación afectados?

De acuerdo con información recaba de los peruanos a través de las redes sociales, se trata de los siguientes locales de votación:

Pintan la palabra FRAUDE en las puertas de local de votación cerrado en Pachacamac.

Institución Educativa 7239 Santísimo Salvador, zona limítrofe entre Lurín y Pachacamac. Institución Educativa 6023 Julio C. Tello Institución Educativa 7104 Ramiro Prialé Institución Educativa 7098 Rodrigo Lara Bonilla en Lurín Institución Educativa Virgen de la Asunción Colegio Alfonso Ugarte en la Av. Edilberto Ramos en San Juan de Miraflores Colegio San Luis Gonzaga en Pamplona Alta en San Juan de Miraflor Institución Educativa Virgen de Chapi Colegio Santa Rosa de Collanac en Pachacamac Institución Educativa Charles Finney Institución Educativa Virgen de Fátima Institución Educativa Señor de los Milagros Institución Educativa 7102 San Francisco de Asís Institución Educativa Santíma Virgen Divina Pastora Institución Educativa Virgen del Rosario

Cabe señalar que el Ministerio Público intervino la misma tarde del domingo la sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ubicada en el Centro de Lima, como parte de una investigación por el retraso en la llegada del material electoral a distintos centros de votación.