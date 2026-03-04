A partir de este viernes 6 de marzo los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
Fecha de pago según primera letras de apellido paterno:
LEA TAMBIÉN: ¿Puede Sunat fiscalizar los pagos a negocios por Yape y Plin? Esto es lo que debes saber
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y Banbif.
- Pago a domicilio Decreto Ley 18846
- Pago a domicilio pensiones por encargo
LEA TAMBIÉN: Aportes facultativos a la ONP: ¿me protegen si sufro un accidente?
Ley 30003 Pensiones Pesqueros
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
- Pago a domicilio.
LEA TAMBIÉN:Dólar sufre mayor caída en más de 15 semestres, ¿quebrará “piso” de S/ 3.50?
Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
- Pago a domicilio.
LEA TAMBIÉN: AFP u ONP: ¿a cuál irán los nuevos afiliados?
Ley N° 20530 y pensiones por encargo
- Jueves 12
- Viernes 13
- Lunes 16
- Martes 17
Pago de Remuneraciones a la Administración Pública marzo 2026
- Miércoles 18
- Jueves 19
- Viernes 20
- Lunes 23
- (*) En las fechas que se indican también se atiende pagos de carácter no remunerativo y de pago periódico: CAS, Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales.
Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.