2 de octubre del 2009. Hace 15 años. Deudas a la ONP ya superan los S/. 1,000 millones. Oficina de Normalización Previsional pide ayuda al Congreso para cobrar.
Redacción Gestión
La inauguró el nuevo centro de operaciones del Proyecto de Inversión ONP Digital.

Gastón Roger Remy Llacsa, jefe institucional de la ONP, destacó que este proyecto permitirá modernizar y optimizar los procesos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), incorporando herramientas tecnológicas, nuevas plataformas y servicios rediseñados para brindar mayor trazabilidad, rapidez y certeza a los asegurados.

El Proyecto de Inversión ONP Digital -que cuenta con un financiamiento de US$ 80.8 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cabe precisar que la ONP actualmente tiene más de 1.3 millones de afiliados con aportes activos; y más de 700 mil pensionistas.

Durante la inauguración también participaron Emma Santana Romero, consultora de la División de Protección Social y Mercados Laborales del BID en Perú; y Agustín Robles Cruz, jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEF.

