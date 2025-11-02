A partir de este viernes 7 de noviembre, los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Cronograma para el pago de ONP

Viernes 7 de noviembre: apellido paterno de la A a la C.

Lunes 10 de noviembre : apellido paterno de la D a la L.

Martes 11 de noviembre: apellido paterno de la M a la Q.

Miercoles 12 de noviembre: apellido paterno de la R a la Z.

Convenios Internacionales: viernes 14 de noviembre.

Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803

Pago a domicilio: del viernes 14 al domingo 23 de noviembre.

Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo

Tipo de pago:

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 13 de noviembre.

Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 23 de noviembre.

Pago a domicilio pensiones por encargo Fecha de pago: del 16 al 23 de noviembre.

Cronograma de pagos ONP





Ley 30003 Pensiones Pesqueros

Tipo de pago:

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. 13 de noviembre.

Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. 13 de noviembre. Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre.

Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Tipo de pago:

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación. Cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro: 13 de noviembre.



Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre.

Pago de pensiones a la Administración Pública noviembre 2025 (Decreto Ley N° 20530)

Si tienes alguna duda o consulta

La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.