Perú vive hoy una jornada decisiva. Hoy domingo 12 de abril, millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien gobernará el país durante los siguientes cinco años, así como a una nueva Cámara de Senadores y Diputados . Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica: en distintos puntos del país, miles de personas se quedaron sin votar debido a que las cédulas no llegaron a tiempo a sus respectivos locales, generando indignación y cuestionamientos por la evidente falta de organización y responsabilidad por parte de la ONPE.

En medio de este escenario cargado de tensión, expectativa e incertidumbre, la atención nacional se centra ahora en los primeros indicios del resultado electoral. Como ya es tradición, las encuestadoras comienzan a revelar sus estimaciones iniciales, marcando el pulso de una elección que podría definir el rumbo del país. Si quieres conocer cómo se perfila la votación y quiénes lideran la contienda, sigue leyendo para descubrir los resultados en boca de urna de Datum .

Elecciones Generales 2026: las indicaciones clave que muchos ignoran al momento de votar y debes saber SÍ o SÍ. (Foto: ONPE - Facebook)

Resultados a boca de urna de Datum EN VIVO de las Elecciones Generales 2026 en Perú

A continuación, revisa los resultados a boca de urna sobre estas Elecciones Generales 2026 en Perú, de acuerdo a Datum, con los candidatos y sus respectivos partidos políticos que ocupan las primeras posiciones.

Candidato/a Partido Político % de Votos Keiko Fujimori Fuerza Popular 16.5 Rafael López Aliaga Renovación Popular 12.8 Jorge Nieto Montesinos Partido por el Buen Gobierno 11.6 Ricardo Belmont Obras 10.5 Roberto Sánchez Juntos por el Perú 10 Carlos Álvarez País para Todos 8.8 Alfonso López Chau Ahora Nación 8.6 Otros 22.9 Blanco 6.9

❓ Preguntas frecuentes sobre las Elecciones Generales 2026 en Perú

🕖 ¿Cuál es el horario de votación?

La jornada electoral de este domingo 12 de abril de 2026 se desarrolló desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en todo el país. Durante este horario, los ciudadanos acudieron a sus locales asignados para ejercer su derecho al voto y elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el Perú durante el periodo 2026–2031. Es importante recordar que el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, y facultativo para mayores de 70.

🗳️ ¿Qué cargos se eligen en estas elecciones?

En estas Elecciones Generales, los votantes recibieron una cédula estructurada en varios bloques para escoger a distintas autoridades nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentran:

Presidente de la República y dos vicepresidentes

Diputados, incluyendo representantes del extranjero

Senadores elegidos tanto a nivel nacional como por circunscripciones específicas

Representantes ante el Parlamento Andino

Este proceso marca el regreso del sistema bicameral, lo que implica una nueva configuración del Poder Legislativo en el país.

🔁 ¿Habrá segunda vuelta electoral?

Sí. En caso de que ningún candidato presidencial alcance más del 50% de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta. Esta está programada para el domingo 7 de junio de 2026, donde competirán los dos postulantes más votados de la primera ronda para definir al próximo jefe de Estado.

📊 ¿Qué sucede después del voto?

Tras el cierre de las mesas, comienza el conteo de votos. Primero se conocen los resultados a boca de urna y conteos rápidos de empresas encuestadoras, seguidos por los resultados oficiales progresivos publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estos últimos son los únicos con validez legal.

¿Quiénes han sido presidentes del Perú en el siglo XXI?

A lo largo de las últimas décadas, el Perú ha atravesado distintos gobiernos, marcados por transiciones políticas y momentos clave. Estos han sido los presidentes desde el año 2000:

Alberto Fujimori (hasta noviembre de 2000)

Valentín Paniagua (2000–2001)

Alejandro Toledo (2001–2006)

Alan García (2006–2011)

Ollanta Humala (2011–2016)

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018)

Martín Vizcarra (2018–2020)

Manuel Merino (noviembre de 2020)

Francisco Sagasti (2020–2021)

Pedro Castillo (2021–2022)

Dina Boluarte (2022–2025)

José Jerí (2025–2026)

José María Balcázar (2026–actualidad)