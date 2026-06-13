Uno de los choques más esperados de esta fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo este sábado 13 de junio, con el ansiado enfrentamiento de Brasil vs. Marruecos. Este juego se disputará desde el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey y podrás verlo en Ecuador por la señal abierta del Canal 5 de Teleamazonas, a partir de las 5:00 p.m. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto de este juego Brasil-Marruecos.
¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026?
En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026.
- Canal 180 de DirecTV
- Canal 3043 de Inter Satelital
- Canal 8 de TV Cable (Ambato)
- Canal 11 de TV Cable (Cuenca)
- Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)
- Canal 13 de TV Cable (Ibarra)
- Canal 5 de TV Cable (Loja)
- Canal 11 de TV Cable (Machala)
- Canal 5 de TV Cable (Manta)
- Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)
- Canal 5 de TV Cable (Quito)
¿Dónde ver GRATIS el partido Brasil vs. Marruecos por Teleamazonas EN VIVO por Internet?
Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Brasil vs. Marruecos por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.
Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 17:00 horas Ecuador
- Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas
- Streaming: Página web oficial de Teleamazonas.com