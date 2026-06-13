Uno de los choques más esperados de esta fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se llevará a cabo este sábado 13 de junio, con el ansiado enfrentamiento de Brasil vs. Marruecos. Este juego se disputará desde el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey y podrás verlo en Ecuador por la señal abierta del Canal 5 de Teleamazonas, a partir de las 5:00 p.m . Aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto de este juego Brasil-Marruecos.

Transmisión del Canal 5 de Teleamazonas en vivo y en directo para ver el partido de Brasil vs. Marruecos desde Ecuador, este sábado 13 de junio de 2026 por la Jornada 1 del Mundial. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

¿Dónde ver GRATIS el partido Brasil vs. Marruecos por Teleamazonas EN VIVO por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Brasil vs. Marruecos por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 17:00 horas Ecuador

17:00 horas Ecuador Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas

Canal 5 de Teleamazonas Streaming: Página web oficial de Teleamazonas.com

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)