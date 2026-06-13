Uno de los mejores partidos de la fase de grupos de este Mundial de Fútbol 2026 se vivirá este sábado 13 de junio, cuando el MetLife Stadium sea el escenario del Brasil vs. Marruecos, por la Jornada 1 del Grupo C. No te pierdas la transmisión desde Latinoamérica a través de DIRECTV Sports y DGO online de este Brasil vs. Marruecos . El ‘Scratch’ inicia su camino hacia su sexta estrella, mientras que la selección marroquí quiere demostrar por qué fue semifinalista en la última edición.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO por Internet para Brasil vs. Marruecos?

El partido de la Jornada 1 del Mundial FIFA 2026 podrá verse EN VIVO a través de DIRECTV Sports en Sudamérica y también online mediante DGO desde cualquier dispositivo compatible con internet.

La transmisión estará disponible para usuarios con servicio activo de DIRECTV y para suscriptores de DGO, plataforma que permite acceder a canales deportivos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y cobertura completa del Mundial 2026.

Para ver el Brasil vs. Marruecos EN VIVO online mediante DGO debes:

Ingresar a la aplicación DGO desde celular, Smart TV o computadora.

Iniciar sesión con tu cuenta activa.

Acceder al canal DIRECTV Sports o al evento destacado del Mundial 2026.

Además, la plataforma será compatible con:

Android

iPhone y iPad

Smart TV

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Navegadores web

¿En qué países DIRECTV transmitirá el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá cobertura del Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica mediante televisión satelital y streaming por DGO.

Estos son algunos de los países donde podrá verse el Brasil vs. Marruecos por DIRECTV:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

En varios de estos territorios, DIRECTV compartirá derechos de transmisión con canales locales de señal abierta y otras plataformas deportivas oficiales.

Precios de DGO y DIRECTV Sports en Sudamérica

Los precios de suscripción para acceder a DGO y DIRECTV Sports pueden variar según el país y el tipo de plan contratado. Actualmente, estos son algunos de los valores aproximados en Sudamérica:

Perú

DGO Básico: desde US$14.99 mensuales

Argentina

DGO Full: desde US$16.99 mensuales

Chile

DGO: desde US$15.99 mensuales

Colombia

DGO: desde US$13.99 mensuales

Ecuador

DGO: desde US$14.99 mensuales

Los planes incluyen acceso a canales deportivos, películas, series y transmisiones EN VIVO del Mundial FIFA 2026 mediante internet.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos en Sudamérica?

Estos son los horarios confirmados para seguir el partido inaugural del Mundial 2026:

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.