Las expectativas son altas para este partido, que promete estar a la altura. Este sábado 13 de junio, el MetLife Stadium de New Jersey será el escenario para el enfrentamiento de Brasil vs. Marruecos, válido por la Jornada 1 del Grupo C de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Por esta razón, aquí te dejaré con los horarios para que puedas seguir el partido desde California, Texas, Florida y cualquier parte de Estados Unidos .

Cabe señalar que en Brasil ya se encuentra Neymar Jr., quien luego de sufrir una lesión es duda y podría sumar minutos en la segunda mitad en el equipo de Carlo Ancelotti.

Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido debut entre Brasil vs. Marruecos este 13 de junio por el grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora es el Brasil vs. Marruecos con Neymar Jr., por el Mundial de Fútbol 2026 en California, Florida y Texas?

Brasil vs. Marruecos es uno de los mejores partidos que nos puede ofrecer esta fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se vivirá este sábado 13 de junio desde el MetLife Stadium de New Jersey. Por esta razón, aquí te dejo con los horarios para seguir este enfrentamiento desde el primer minuto hasta el pitazo final.

Tiempo del Este: 6:00 pm ET

6:00 pm ET Tiempo del Centro: 5:00 pm CT

5:00 pm CT Tiempo de la Montaña: 4:00 pm MT

4:00 pm MT Tiempo del Pacífico: 3:00 pm PT

Alineación probable de Brasil y Marruecos para el Mundial 2026

Selección de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior. Selección de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi, Abde Ezzalzouli.

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026 desde EE.UU.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 3:00 pm PT / 6:00 pm ET / 5:00 pm CT

3:00 pm PT / 6:00 pm ET / 5:00 pm CT Canal TV: FOX (inglés), Telemundo y Univisión (español)

FOX (inglés), Telemundo y Univisión (español) Streaming: FOX ONE (inglés) y Peacock (español)