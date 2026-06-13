Ya empezó el camino de las selecciones en el Mundial 2026 y hoy habrá un duelo de alto calibre en el Grupo C: la selección de Brasil debutará ante su similar de Marruecos. Este sábado 13 de junio, mira el partido de Brasil vs. Marruecos a través de la señal de Canal RCN, a partir de las 5:00 p.m. hora Bogotá, encuentro que se llevará a cabo desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se presentan como una de las mejores selecciones de la Conmebol en la actualidad y buscarán empezar con buen pie ante los Leones del Atlas, semifinalistas de Qatar 2022.

¿Cómo ver, Brasil vs. Marruecos en vivo vía RCN por amistoso FIFA al Mundial 2026?

Los partidos de Brasil y el resto de selecciones sudamericanas en el Mundial 2026 podrás seguirlos a través de la señal de RCN, que se encuentra disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Enlaces oficiales para ver el Brasil vs. Marruecos por RCN en vivo y online

Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.

A continuación, te comparto los link oficiales para ver el partido entre Brasil vs. Marruecos vía streaming online, válido por la fecha FIFA de marzo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

Brasil vs. Marruecos: hora, TV y dónde ver partido del Mundial 2026

Partido: Brasil - Marruecos, por la Fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Brasil - Marruecos, por la Fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha: Sábado, 13 de marzo de 2026

Sábado, 13 de marzo de 2026 Horario: 5:00 p.m. Bogotá

5:00 p.m. Bogotá Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN por Internet