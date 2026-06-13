El MetLife Stadium será escenario de un imperdible partido este sábado 13 de junio, pues ahí jugarán Brasil y Marruecos por la Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial 2026. El encuentro arrancará a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Marruecos?
Este sábado 13 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Alemania: ZDF, MagentaTV
- Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo, FOX
- El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX
- Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX
- República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo