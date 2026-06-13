Brasil iniciará este sábado 13 de junio su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 con un desafío de alto nivel frente a Marruecos por la primera jornada del Grupo C. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha. Sin embargo, gran parte de la atención está centrada en Neymar Jr., quien llegó entre dudas físicas al torneo y continúa siendo el futbolista más observado del combinado brasileño.

Mientras Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick se perfilan como piezas fundamentales en ataque, los aficionados de todo el mundo buscan saber cómo seguir el debut de Brasil en televisión y streaming. Aquí te contamos qué canales transmitirán el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos, España, Brasil y el resto de Latinoamérica.

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 Partido: Brasil vs. Marruecos

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

⭐ Neymar Jr. genera expectativa en el debut de Brasil

🕐 Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT

🏟️ Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

📡 TV: Globo, Telemundo, FOX, Telefe, América TV, Caracol TV y más

💻 Streaming: ViX, DGO, Disney+, Globoplay, CazéTV, DAZN y Paramount+

No te pierdas el Brasil vs. Marruecos del sábado 13 de junio de 2026 (Imagen hecha por MAG con el apoyo de la IA Chat GPT)

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Marruecos EN VIVO hoy por el Mundial 2026?

La primera presentación de Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026 podrá seguirse a través de diversas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming alrededor del mundo. En su debut frente a Marruecos, la Canarinha buscará comenzar con una victoria en el Grupo C bajo la dirección de Carlo Ancelotti, mientras los aficionados esperan conocer si Neymar Jr. tendrá minutos en el encuentro.

País Canales TV Streaming Estados Unidos FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes FOX One, fuboTV España TVE La 1, Movistar+, La 2 Catalunya RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Brasil Globo, SporTV, SBT Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping, N Sports Argentina Telefe, DIRECTV Sports Argentina mitelefe, DGO, Disney+ Premium, Flow Sports, Paramount+ Bolivia Red Uno, Unitel Tigo Sports Bolivia, Entel TV Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Colombia Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Costa Rica FOX ViX, FOX+ República Dominicana Pio Deportes ViX Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ El Salvador Tigo Sports El Salvador ViX Guatemala Tigo Sports Guatemala ViX Honduras Canal 5 Televicentro, FOX Honduras Tigo Sports Honduras, ViX, DTVC+ México Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Azteca 7 ViX México, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Nicaragua Canal 10 Nicaragua Tigo Sports Nicaragua, ViX Panamá RPC TV, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX Paraguay GEN, Trece — Perú América Televisión, DIRECTV Sports Perú América TVGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Puerto Rico Telemundo NAICOM Uruguay Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Eleven DGO, Disney+ Premium Sur, Inter

Neymar Jr. y la gran incógnita del debut brasileño

La presencia de Neymar Jr. se ha convertido en uno de los principales temas de conversación antes del estreno mundialista de Brasil. El delantero regresó a una convocatoria de la selección después de un largo periodo marcado por lesiones y todavía no existe certeza absoluta sobre el papel que tendrá frente a Marruecos.

Aunque no participó plenamente en los amistosos previos al Mundial, Carlo Ancelotti decidió mantenerlo dentro del grupo por su liderazgo y experiencia en grandes competiciones. Su sola presencia ha reducido parte de la presión que normalmente recae sobre futbolistas como Vinícius Júnior y Raphinha, llamados a liderar ofensivamente a la Canarinha en esta nueva etapa.

Vinícius, Raphinha y Endrick lideran el ataque

Mientras Neymar continúa su proceso de recuperación, Brasil cuenta con una generación ofensiva capaz de competir con cualquiera. Vinícius Júnior llega al torneo como una de las grandes figuras del fútbol mundial después de varias temporadas brillando al máximo nivel.

Raphinha también atraviesa un excelente momento y se ha consolidado como una de las piezas más importantes del esquema ofensivo brasileño. A ellos se suma Endrick, quien aprovechó los amistosos preparatorios para reclamar protagonismo y convertirse en una de las alternativas más ilusionantes del plantel.

La competencia interna ha sido tan intensa que el propio Ancelotti reconoció recientemente que el rendimiento de varios suplentes le generó dudas positivas a la hora de definir su alineación titular para el debut.

Marruecos llega como uno de los rivales más peligrosos del grupo

Si bien Brasil parte como favorito, Marruecos aterriza en Estados Unidos respaldado por una notable racha de resultados. Los Leones del Atlas no conocen la derrota desde hace varios meses y han construido una selección sólida, competitiva y difícil de superar.

Durante su preparación para el Mundial lograron victorias convincentes frente a Burundi y Madagascar, además de empatar con una selección noruega liderada por Erling Haaland. Ese rendimiento convierte al conjunto africano en uno de los adversarios más exigentes que podía encontrar Brasil en la primera jornada.

Con Escocia y Haití completando el Grupo C, ambos equipos son conscientes de que una victoria en el estreno puede marcar el rumbo de la clasificación hacia los octavos de final.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

País Horario Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. México 4:00 p.m. Costa Rica 4:00 p.m. Guatemala 4:00 p.m. Honduras 4:00 p.m. El Salvador 4:00 p.m. Nicaragua 4:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Perú 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. España 12:00 a.m. del domingo 14 de junio

Con Neymar Jr. en el equipo de Carlo Ancelotti, mira el partido de Brasil vs. Marruecos en vivo por la Copa Mundial de Fútbol 2026, este sábado 13 de junio. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

Ficha del partido Brasil vs. Marruecos

Partido: Brasil vs. Marruecos

Brasil vs. Marruecos Competición: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 Grupo: C

C Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (Estados Unidos); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador)

6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (Estados Unidos); 16:00 (México); 17:00 (Perú, Colombia y Ecuador) Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Televisión: Globo, SporTV, SBT, FOX Network, Telemundo, Telefe, América TV, Caracol TV, Chilevisión, Canal 5, TUDN, Azteca 7 y otras señales internacionales

Globo, SporTV, SBT, FOX Network, Telemundo, Telefe, América TV, Caracol TV, Chilevisión, Canal 5, TUDN, Azteca 7 y otras señales internacionales Streaming: Globoplay, CazéTV, ViX, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, FOX One, RTVE Play y DAZN

Brasil pondrá en marcha una nueva ilusión mundialista en el MetLife Stadium con la misión de recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido en la Copa del Mundo. Frente a una Marruecos que atraviesa un gran momento competitivo, la Canarinha buscará arrancar con una victoria un torneo en el que vuelve a figurar entre las principales candidatas al título.