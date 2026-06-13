Brasil y Marruecos protagonizarán este sábado 13 de junio uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, desde las 16:00 horas del Tiempo de Centro de México (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) y marcará el estreno oficial de la selección brasileña bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

La Canarinha llega con la presión histórica de pelear por el título y con una generación encabezada por Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, mientras que Marruecos intentará confirmar el crecimiento competitivo que lo ha convertido en uno de los equipos más respetados del panorama internacional.

Más allá de los tres puntos en juego, el compromiso servirá para medir el verdadero potencial de ambos candidatos dentro del Grupo C. Brasil buscará imponer su jerarquía y profundidad de plantilla frente a un conjunto marroquí que combina experiencia europea, orden táctico y una notable capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia. La evolución física de Neymar Jr., uno de los grandes focos de atención del torneo, también mantiene expectantes a millones de aficionados alrededor del mundo.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 en señal abierta, además de los principales cableoperadores del país y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes. Aquí te contamos cómo seguir el Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO por televisión y streaming online.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TV Azteca tendrá la cobertura oficial del partido entre Brasil y Marruecos por la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Azteca 7 en señal abierta y a través de los principales sistemas de televisión de paga disponibles en México.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Para seguir el Brasil vs. Marruecos por streaming, solo debes ingresar al portal oficial de TV Azteca Deportes o descargar la aplicación móvil disponible para dispositivos Android y iPhone. La plataforma permitirá acceder a la cobertura especial del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Partido: Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

Brasil vs. Marruecos (Grupo C) TV: Azteca Siete (Canal 7)

Azteca Siete (Canal 7) Streaming: TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes Horario: 16:00 horas del Centro de México (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)

16:00 horas del Centro de México (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Lugar: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos