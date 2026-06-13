Con Endrick convertido en uno de los nombres propios de la preparación brasileña para la Copa Mundial FIFA 2026, Brasil quedó listo para afrontar este sábado 13 de junio un exigente debut frente a Marruecos por la primera jornada del Grupo C. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, desde las 17:00 horas de Colombia (6 p.m. ET y 3 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha.

Mientras Vinícius Júnior y Raphinha aparecen como los líderes ofensivos del equipo, el joven delantero del Real Madrid ha llamado la atención tras sus destacadas actuaciones en los amistosos previos y se perfila como una de las principales alternativas para cambiar el rumbo de los partidos.

¿Quieres ver el duelo por televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y por streaming mediante Caracol Play, donde podrás seguir todas las incidencias del Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier lugar del país.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Brasil y Marruecos estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión de Colombia para seguir el encuentro en vivo.

Canales de GOL Caracol TV

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las diferentes frecuencias de Caracol Radio en todo el país.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Cómo ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios también podrán seguir el debut de Brasil en el Mundial mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. También se puede seguir en Dito.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir la transmisión de GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN compatible con servidores en Colombia.

Pasos para acceder desde el extranjero

Contrata una VPN segura con servidores en Colombia. Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, tablet o celular. Conéctate a una ubicación dentro de Colombia. Ingresa al portal oficial de Caracol Televisión o Caracol Play. Sigue la transmisión del partido Brasil vs. Marruecos.

Resumen para ver Brasil vs. Marruecos por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica VPN + servidor en Colombia + Caracol TV Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablets y celulares Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la cobertura desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad según ubicación

Cabe recordar que Telemundo Deportes, Universo, Peacock TV, FS1 y FOX Sports son los canales oficiales encargados de transmitir los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Horario: 17:00 horas de Bogotá (6 p.m. ET / 3 p.m. PT)

Partido: Brasil vs. Marruecos, por la jornada 1 del Grupo C

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

TV: GOL Caracol TV

Streaming: Caracol Play

Estadio: MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey