Brasil y Marruecos protagonizarán este sábado 13 de junio uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey desde las 19:00 horas de Santiago de Chile y enfrentará a una de las máximas favoritas al título frente a una selección marroquí que llega respaldada por años de crecimiento competitivo en la élite internacional.

La Canarinha iniciará una nueva etapa mundialista bajo la dirección de Carlo Ancelotti, con Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick como principales referencias ofensivas y con la atención puesta en la situación física de Neymar Jr.

La transmisión oficial del encuentro para el público chileno estará disponible mediante Chilevisión (CHV) en señal abierta, cableoperadores y plataformas digitales. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del debut brasileño en el Mundial 2026 desde televisores, computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

⚽ Partido: Brasil vs. Marruecos

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

🕖 Hora en Chile: 19:00

📺 TV: Chilevisión (CHV)

💻 Streaming: Chilevision.cl

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

👟 Debut de Brasil en el Grupo C

👕 Marruecos busca sorprender a uno de los favoritos

¿Cómo ver Chilevisión (CHV) EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Chilevisión (CHV) estará disponible por señal abierta en todo Chile y también mediante los principales operadores de televisión de pago. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN VIVO el partido entre Brasil y Marruecos correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

Chilevisión en cableoperadores

Canal 21 de Zapping TV

Canal 57 de TuVes HD

Canal 66 de Entel

Canales 21 SD y 27 HD de GTD/Telsur

Canales 15 SD y 515 HD de Mundo

Canales 55 SD y 555 HD de Claro TV

Canales 21 SD y 711 HD de VTR en Santiago

Canales 121 SD y 811 HD de Movistar

Canales 151 SD y 1151 HD de DIRECTV

Chilevisión por señal abierta

11 y 11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO Online, Brasil vs. Marruecos por streaming?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la señal online de Chilevisión a través de su portal oficial. La plataforma permite acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos conectados a internet.

Dispositivos compatibles

Teléfonos móviles Android

iPhone (iOS)

Tablets

Computadoras

Smart TV

Navegadores web compatibles

Vinícius, Endrick y Neymar centran la atención en Brasil

La selección brasileña inicia el Mundial con la responsabilidad habitual de pelear por el título. Vinícius Júnior llega como la gran referencia ofensiva del equipo tras consolidarse entre los mejores futbolistas del planeta, mientras que Endrick afronta su primera Copa del Mundo como una de las mayores promesas del fútbol internacional.

A ellos se suma la figura de Neymar Jr., cuya presencia sigue generando enorme expectativa entre los aficionados brasileños. El delantero continúa siendo uno de los líderes del vestuario y una de las figuras más observadas del torneo.

Marruecos quiere confirmar su crecimiento internacional

Marruecos se ha convertido en uno de los equipos más competitivos fuera del círculo tradicional de favoritos. La selección africana cuenta con una base consolidada en las principales ligas europeas y llega al Mundial con el objetivo de demostrar que su evolución durante los últimos años no fue producto de la casualidad.

Con futbolistas como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat y Youssef En-Nesyri, los Leones del Atlas buscarán comenzar el Grupo C con un resultado que sacuda el panorama de la competición.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Estos son algunos de los horarios internacionales del encuentro:

Chile: 19:00

Argentina: 19:00

Uruguay: 19:00

Paraguay: 19:00

Brasil: 19:00

Bolivia: 18:00

Venezuela: 18:00

Perú: 17:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

México (Centro): 16:00

Estados Unidos (ET): 18:00

Estados Unidos (PT): 15:00

España: 00:00 (domingo 14 de junio)

Horario, TV y dónde ver el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

📅 Día: Sábado 13 de junio de 2026

🕖 Hora: 19:00 horas de Santiago

📺 TV: Chilevisión (CHV)

💻 Streaming: Chilevision.cl

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

⚽ Partido: Brasil vs. Marruecos

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Brasil inicia su camino hacia el sueño de conquistar su sexta Copa del Mundo frente a una Marruecos que aspira a convertirse en una de las grandes protagonistas del torneo. Los aficionados chilenos podrán seguir todas las emociones del encuentro EN VIVO y GRATIS mediante la señal abierta de Chilevisión y sus plataformas digitales oficiales.