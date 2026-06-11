La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un significado especial para los aficionados del Área de la Bahía. Por primera vez en más de tres décadas, la región volverá a formar parte del torneo más importante del fútbol mundial gracias a los partidos programados en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Mientras miles de aficionados se preparan para vivir el ambiente mundialista en California, millones seguirán cada jornada desde casa.

Para quienes prefieren disfrutar los partidos en español, Telemundo 48 Área de la Bahía volverá a ser una de las principales referencias del torneo. La cadena transmitirá la mayoría de los encuentros del Mundial 2026 en televisión abierta y ofrecerá una cobertura especial con programas diarios, análisis y contenido dedicado a la competición que reunirá a 48 selecciones y 104 partidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Si buscas qué canal es Telemundo 48 en San Francisco o cómo ver gratis el Mundial 2026, esta guía reúne toda la información que necesitas.

TL;DR: Lo que debes saber sobre la transmisión del Mundial 2026 en San Francisco

📺 Telemundo 48 transmitirá 92 partidos del Mundial 2026.

⚽ Universo emitirá los 12 encuentros restantes.

📱 Peacock ofrecerá los 104 partidos del torneo.

🏟️ El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará varios encuentros del Mundial.

🆓 Telemundo 48 podrá verse gratis mediante señal abierta y también a través de algunos proveedores de televisión.

¿Cuándo se juega la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio con la gran final.

Será la edición más grande en la historia de la competición, con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué canal es Telemundo 48 en San Francisco?

Los aficionados del Área de la Bahía podrán encontrar Telemundo 48 en los siguientes proveedores:

Operador Canal Xfinity 718 DIRECTV 48 Dish Network 48 Señal abierta Canal 48

Además, la señal también podrá verse mediante la transmisión en vivo de Telemundo Área de la Bahía utilizando servicios compatibles como YouTube TV y FuboTV.

¿Cómo ver gratis los partidos del Mundial 2026 por Telemundo 48 Área de Bahía?

La forma más sencilla de seguir los partidos sin pagar una suscripción adicional será mediante televisión abierta.

Los espectadores que cuenten con una antena digital compatible podrán acceder a Telemundo 48 y disfrutar gran parte de la cobertura del torneo de manera gratuita.

La cadena transmitirá 92 de los 104 partidos del campeonato, incluyendo varios de los encuentros más importantes de la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

¿Qué partidos transmitirá Telemundo durante el Mundial 2026?

Telemundo será la principal casa del Mundial en español dentro de Estados Unidos.

La distribución oficial será la siguiente:

Plataforma Cobertura Telemundo 92 partidos Universo 12 partidos Peacock 104 partidos

Además de las transmisiones en vivo, la cadena ofrecerá programas especiales, análisis diarios y una cobertura que superará las 700 horas relacionadas con la Copa Mundial.

¿Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026?

Los aficionados que quieran seguir absolutamente todos los encuentros podrán hacerlo mediante Peacock.

La plataforma transmitirá los 104 partidos del torneo en español para suscriptores Premium y Premium Plus, además de resúmenes, contenido exclusivo y programación especial durante toda la competición.

¿Se jugarán partidos del Mundial 2026 cerca de San Francisco?

Sí. El Levi’s Stadium de Santa Clara será una de las sedes oficiales del torneo y recibirá varios encuentros de la fase de grupos y de eliminación directa.

Partidos confirmados en el Levi’s Stadium

Fecha Partido 13 de junio Catar vs. Suiza 16 de junio Austria vs. Jordania 19 de junio Turquía vs. Paraguay 22 de junio Jordania vs. Argelia 25 de junio Paraguay vs. Australia 1 de julio Partido de dieciseisavos de final

La sede también recibirá encuentros de las rondas finales del campeonato.

¿Qué partidos se jugarán en California durante el Mundial 2026?

Además de Santa Clara, California tendrá protagonismo gracias a los encuentros programados en Los Ángeles.

Entre los partidos destacados aparecen:

Fecha Partido 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 15 de junio Irán vs. Nueva Zelanda 18 de junio Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 21 de junio Bélgica vs. Irán 25 de junio Turquía vs. Estados Unidos 28 de junio Partido de dieciseisavos de final 2 de julio Partido de octavos de final 10 de julio Cuartos de final

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados también podrán seguir los partidos mediante:

Peacock

YouTube TV

FuboTV

Roku

Apple TV

Android TV

Google TV

Fire TV

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Telemundo 48

¿Qué canal es Telemundo 48 en DIRECTV?

Telemundo 48 está disponible en el canal 48 de DIRECTV.

¿Qué canal es Telemundo 48 en Xfinity?

Los espectadores pueden encontrar la señal en el canal 718.

¿Cuántos partidos transmitirá Telemundo?

La cadena emitirá 92 encuentros del Mundial 2026.

¿Dónde ver los 104 partidos?

Peacock será la única plataforma que ofrecerá los 104 partidos en español.

¿Habrá partidos del Mundial en el Área de la Bahía?

Sí. El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará varios encuentros de la fase de grupos y de eliminación directa.

El Mundial llegará también al corazón del Área de la Bahía

Durante semanas, el fútbol ocupará un espacio privilegiado en la agenda deportiva de California. Con partidos en Santa Clara, encuentros de alto perfil en Los Ángeles y una cobertura extensa por parte de Telemundo 48, el Área de la Bahía tendrá múltiples formas de vivir el Mundial 2026. Ya sea desde las tribunas del Levi’s Stadium o desde el sofá de casa, la cita más importante del fútbol volverá a sentirse muy cerca de San Francisco.