La candidata presidencial Keiko Fujimori pidió a la ONPE extender las votaciones tras revelarse que más de 63,000 electores se quedaron sin votar al no instalarse mesas pro errores de de la ONPE.

Indicó que se debería permitir que “hasta altas horas de la noche, incluso mañana”, debería ampliarse la votación en las 211 mesas para que todos los electores puedan ejercer su voto.

“Las fallas logísticas, de ninguna manera, pueden afectar los derechos de los ciudadanos de ejercer su voto (...) Esto no es acerca de una multa, es acerca del derecho de ir a votar por el candidato o candidata que los ciudadanos tienen derecho a hacer”, dijo en un inicio.

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“Creo que podemos hacer las correcciones de la misma manera como se extendió el horario de apertura o como se extendió el horario de votación. Pedimos que se amplíe el horario hasta altas horas de la noche, incluso mañana, para que estas 211 mesas, para que estos 63 000 electores puedan ir a votar”, expresó.