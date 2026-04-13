La crisis generada por las demoras en la instalación de mesas durante las Elecciones Generales 2026 tuvo una primera consecuencia directa: el gerente de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Edilberto Samamé Blas, presentó su renuncia tras reconocer su responsabilidad en las fallas logísticas registradas en Lima.

Mediante una carta dirigida al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el funcionario admitió que, pese a las acciones desplegadas para garantizar la distribución del material electoral, se produjeron inconvenientes que afectaron el normal desarrollo del proceso en diversos locales de votación, especialmente en la capital.

“ Ante los hechos acontecidos y las fallas logísticas que han afectado el normal despliegue del material electoral (...) reconozco la responsabilidad ”, se lee en el documento, en el que además se precisa que la gerencia a su cargo era la encargada directa de estas labores.

La renuncia fue recibida por el funcionario de la ONPE, Ángel Isaac Lastres, en medio de una jornada marcada por investigaciones en curso.

El exgerente de Gestión Electoral de la ONPE es detenido en flagrancia. (Fuente: Canal N)

Intervención y detención

En paralelo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público continuaron realizando diligencias en la sede central de la ONPE como parte de las investigaciones por los retrasos en la entrega del material electoral.

Según imágenes difundidas en exclusivas por Canal N, el funcionario fue intervenido por las autoridades, quienes le informaron que se encontraba en una situación de flagrancia.

“Es una situación flagrante que se contempla dentro de las 48 horas”, se le indicó durante la intervención, tras lo cual se procedió a la entrega de su documentación y a su detención.

Investigación en curso

Galaga sobre la falta de material electoral. (Fuente: Canal N)

Las diligencias buscan esclarecer las responsabilidades por los retrasos que provocaron largas colas, malestar ciudadano y la postergación en la instalación de mesas de sufragio en distintos distritos de Lima.

De acuerdo con la información, las autoridades también intentaron ubicar al funcionario en sus domicilios y centro de trabajo, sin éxito en un primer momento, en el marco de las indagaciones preliminares.

La ONPE había atribuido inicialmente los problemas a una empresa tercerizadora encargada del transporte del material electoral. Sin embargo, con la renuncia del gerente responsable del área, se refuerza la línea de investigación sobre posibles fallas internas en la planificación y ejecución logística.

Policía y Fiscalía intervienen a funcionario de la ONPE tras fallas logísticas que afectaron a miles de votantes en Lima. (Fuente: Canal N)

Cabe señalar que el caso tiene un alcance penal relevante debido a las deficiencias registradas en la organización del proceso electoral. Asimismo, se informó que ya se ha iniciado un proceso administrativo de indagación que involucra tanto al jefe de la ONPE como a la institución, mientras que también se han registrado denuncias penales vinculadas a las demoras en los comicios.

Las fallas afectaron a miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto, en una jornada marcada por retrasos desde las primeras horas del día.