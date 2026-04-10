Jefe de la ONPE, Piero Corvetto. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
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Redacción Gestión
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A poco de iniciar las elecciones generales 2026, para elegir a las nuevas autoridades para los próximos cinco años, ​el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, garantizó la transparencia de la jornada democrática.

“No hay posibilidad alguna, de que se pueda concretar un fraude electoral en el Perú. De eso tenemos que ser claros y contundentes”, dijo en entrevista a Exitosa.

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“En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista. Tenemos tres organismos electorales, el JNE liderado por Roberto Burneo que está haciendo un gran trabajo. El órgano jurisdiccional está haciendo un gran trabajo. Reniec tiene, con Carmen Velarde, uno de los mejores padrones electorales de la historia y nosotros hemos trabajado siempre con muchísima integridad, con muchísima transparencia“, agregó. ​

En otro momento, Corvetto dijo que no hubo ningún indicio de fraude en el 2021. “El sistema electoral peruano está conformado de tal manera que la posibilidad de que existe un fraude es nula”, afirmó.

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