La ONPE usará los locales de la Universidad Nacional Federico Villarrealdel del Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Callao. (Foto: Andina)
La ONPE usará los locales de la Universidad Nacional Federico Villarrealdel del Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Callao. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Ante la necesidad de garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas que han sido consideradas como locales de votación, se deberá proceder a la suspensión de las clases en las casas de estudio superior incluidas en la lista.

Hasta el momento cuatro universidades han confirmado la modificación de sus actividades presenciales: la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Federico Villarreal (UNFV) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Mediante un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) detalló que suspenderá las actividades en la Ciudad Universitaria el viernes 10 y el sábado 11, para la habilitación de los espacios universitarios para el desarrollo del proceso electoral.

san marcos
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La casa de estudios precisó que las actividades presenciales se retomarán el lunes 13.

En tanto, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) avisó que suspenderá sus actividades académicas y administrativas presenciales desde el viernes 10 hasta el lunes 13.

“Las actividades presenciales se reanudarán el martes, 14 de abril”, señaló la UNI.

UNI
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Similar medida anunció la Universidad Nacional Federico Villarreal, que dispuso clases y actividades administrativas virtuales desde el viernes 10 hasta el lunes 13.

Villareal
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Dicha universidad detalló que la ONPE ha solicitado utilizar sus locales del Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Callao.

La Universidad Ricardo Palma también informó que realizará actividades virtuales desde mañana hasta el lunes 13 de abril,

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