Ante la necesidad de garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas que han sido consideradas como locales de votación durante las Elecciones Generales del domingo 12 de abril, se deberá proceder a la suspensión de las clases en las casas de estudio superior incluidas en la lista.

Hasta el momento cuatro universidades han confirmado la modificación de sus actividades presenciales: la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Federico Villarreal (UNFV) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Mediante un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) detalló que suspenderá las actividades en la Ciudad Universitaria el viernes 10 y el sábado 11, para la habilitación de los espacios universitarios para el desarrollo del proceso electoral.

san marcos

La casa de estudios precisó que las actividades presenciales se retomarán el lunes 13.

En tanto, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) avisó que suspenderá sus actividades académicas y administrativas presenciales desde el viernes 10 hasta el lunes 13.

“Las actividades presenciales se reanudarán el martes, 14 de abril”, señaló la UNI.

UNI

Similar medida anunció la Universidad Nacional Federico Villarreal, que dispuso clases y actividades administrativas virtuales desde el viernes 10 hasta el lunes 13.

Villareal

Dicha universidad detalló que la ONPE ha solicitado utilizar sus locales del Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, Breña, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y el Callao.

La Universidad Ricardo Palma también informó que realizará actividades virtuales desde mañana hasta el lunes 13 de abril,