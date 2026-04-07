La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que reasignaron ciertos locales de votación, situación que afecta directamente a los electores que ya tenían un destino seleccionado donde realizar su voto este próximo domingo 12 de abril.
De acuerdo con el organismo electoral los locales reasignados figuran en las ciudades de Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad.
La ONPE explicó que el cambio de dio tras verificar que algunos locales no cumplían con las condiciones necesarias o estaban en remodelación.
Ante esta situación el organismo electora recomendó a los electores consultar el local antes de ir votar.
La ONPE pone a disposición de los ciudadanos peruanos residentes en el territorio nacional y en el extranjero la información para conocer la conformación de mesas y asignación de locales.
Cabe señalar que la ONPE habilitó previamente el aplicativo “Elige tu local de votación” (ETLV), mediante el cual los ciudadanos pudieron seleccionar hasta tres opciones de local de votación, las mismas que fueron consideradas en el proceso de asignación.
El aplicativo ETLV estuvo disponible hasta el 14 de diciembre 2025.
Este es el link dónde podras verificar tu local
- Deberá ingresar al link oficial de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
- Una vez dentro, coloca tu número de DNI.
- Tras brindar esa información, podrás conocer si eres miembro de mesa, tu local de votación, tu número de mesa y tu número de orden. Como podrás darte cuenta, el proceso es sumamente sencillo.