A la segunda jornada nacional de capacitación de miembros de mesa organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asistieron 172,431 ciudadanos, cifra que eleva a 435,970 el total de miembros de mesa que hasta el momento ya se encuentran preparados para desempeñar ese cargo el próximo domingo. En términos porcentuales, equivale al 52.23% de los miembros de mesa seleccionados mediante sorteo público.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salina recordó que los sorteados esta vez llegaron a 834,660, pues fueron seleccionados tres titulares y, no tres, sino seis suplentes. “En cada mesa solo habrá tres miembros de mesa, pero que haya más suplentes facilitará la instalación de las mesas”, afirmó desde Trujillo.

ONPE procesará primero actas con votos presidencial

Con respecto a las actas electorales que elaborarán los miembros de mesa, Piero Corvetto dio a conocer que la ONPE procesará primero las actas correspondientes a la votación por la fórmula presidencial y, en un segundo momento, las actas donde se consignarán los votos por senadores, diputados y parlamentarios andinos.

“Así nuestros centros de cómputo irán entregando resultados a la ciudadanía, que podrá ver en nuestra página web cómo evolucionan, conforme van llegando las actas”, añadió.

El funcionario electoral explicó también que las actas que tardarán más en llegar a los centros de cómputo serán las provenientes de zonas como la selva peruana o el extranjero, y que alcanzar el cien por ciento de resultados tomará tiempo porque los jurados electorales especiales deberán resolver las actas observadas y, en algunos casos, hacer un recuento de votos.

ONPE miembros de mesa Foto: ONPE

Finalmente, el titular de la ONPE alentó a los ciudadanos a seguir capacitándose –para desempeñarse como votante, miembro de mesa o personero– en las oficinas que ha instalado su institución en distritos y centros poblados, o de manera virtual en la plataforma ONPEduca, a la que se accede a través del enlace capacitate.onpe.gob.pe.

Si eres miembro de mesa…

Debes registrarte para recibir una compensación económica de S / 165, ingresando a https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/.

Ahí tienes que escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones:

· depósito en cuenta de ahorros del Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank.

· cobro presencial en una agencia del Banco de la Nación.

· depósito a través de la billetera digital YAPE.