La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) informó que se habilitarán 2,260 locales de votación en Lima y Callao para organizar la jornada electoral de las Elecciones 2026, programadas para el 12 de abril.

La distribución de estos centros busca atender la demanda de electores de Lima y Callao. Además, responde a los requerimientos técnicos del organismo electoral.

El despliegue incluye la supervisión de las instalaciones para asegurar el correcto funcionamiento de las mesas, siendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el eje principal de la jornada en Lima al tener habilitadas 100 mesas de votación. Según la entidad, será el local con mayor capacidad.

Por otro lado, la Onpe informó que hay 200 locales menos que en elecciones anteriores, por lo que se reasignaron nuevos centros de votación para 33 mil ciudadanos.

Esta reubicación tiene como objetivo garantizar que los votantes afectados cuenten con un local disponible el 12 de abril y optimizar la distribución tras el cierre de algunos establecimientos.

La planificación de la Onpe prevé que los 2,260 locales permitan un flujo ordenado de votantes, mientras se actualiza sus padrones de ubicación para informar a los electores reasignados sobre su nueva sede.