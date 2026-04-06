Onpe habilita 2260 locales de votación en Lima y Callao.| Foto: Andina
Onpe habilita 2260 locales de votación en Lima y Callao.| Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, programadas para el 12 de abril.

La distribución de estos centros busca atender la demanda de electores de Lima y Callao. Además, responde a los requerimientos técnicos del organismo electoral.

El despliegue incluye la supervisión de las instalaciones para asegurar el correcto funcionamiento de las mesas, siendo Según la entidad, será el local con mayor capacidad.

LEA TAMBIÉN: Hasta el momento ONPE ha capacitado al 27.39 % del total de los miembros de mesa

Por otro lado, por lo que se reasignaron nuevos centros de votación para 33 mil ciudadanos.

Esta reubicación tiene como objetivo garantizar que los votantes afectados cuenten con un local disponible el 12 de abril y optimizar la distribución tras el cierre de algunos establecimientos.

LEA TAMBIÉN: ONPE descarta “flash” inicial y difundirá resultados de forma progresiva

para informar a los electores reasignados sobre su nueva sede.

Elecciones 2026. | Foto: Andina
Elecciones 2026. | Foto: Andina

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