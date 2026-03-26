Los resultados se irán actualizando conforme lleguen las actas desde los distintos locales de votación a nivel nacional. (Foto: ONPE)
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Redacción Gestión
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La informó que en la próxima jornada electoral no realizará el tradicional “flash” inicial de resultados. En su lugar, la publicación de datos se hará de manera progresiva a través de su página web oficial, que estará habilitada desde las 5:00 de la tarde.

Según explicó Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología del organismo, los resultados se irán actualizando conforme lleguen las actas desde los distintos locales de votación a nivel nacional.

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El proceso de cómputo electoral e incluirá varias etapas: preparación del material, digitalización de actas y control de calidad de imagen para asegurar la legibilidad de la información. Posteriormente, las actas serán firmadas digitalmente como parte de su validación.

Uno de los cambios clave será la incorporación de un sistema automatizado basado en inteligencia artificial, que permitirá reconocer los datos contenidos en las actas tras su digitalización, agilizando así su procesamiento.

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Transmisión digital desde los locales de votación

La también implementará herramientas tecnológicas en mesa. Cada grupo de miembros recibirá laptops e impresoras para registrar la información una vez concluido el conteo manual de votos.

Estos datos serán transmitidos digitalmente desde el mismo local de votación, lo que busca reducir tiempos en el traslado y procesamiento de actas. A pesar de estas innovaciones, la entidad precisó que el voto y el conteo seguirán siendo manuales.

Además, los miembros de mesa contarán con certificados digitales que les permitirán firmar electrónicamente las actas, reforzando la seguridad y autenticidad de la información.

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Llamado a miembros de mesa

De cara a la jornada electoral, la exhortó a los miembros de mesa a acudir puntualmente para la instalación de las mesas de votación y participar en las capacitaciones, tanto presenciales como virtuales.

Estas medidas forman parte de la preparación del organismo electoral, que busca garantizar un proceso ordenado, transparente y con mayor soporte tecnológico en el manejo de resultados.

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