A poco más de dos semanas de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que apenas el 11% de los ciudadanos sorteados como miembros de mesa ha recibido capacitación, en el marco de las actividades que se desarrollan a nivel nacional de cara a los comicios del próximo 12 de abril.

La cifra, si bien aún es baja, muestra un avance respecto al reporte previo, cuando el nivel alcanzaba el 6%. Según explicó la especialista en capacitación de la ONPE, Cledy Gutiérrez Peralta, el objetivo institucional es lograr que al menos el 57% de los miembros de mesa esté preparado antes del día de la elección.

En total, son 834 mil ciudadanos los que han sido seleccionados para cumplir esta función en todo el país. Como parte de una nueva estrategia operativa, por primera vez se ha designado a nueve miembros por mesa -entre titulares y suplentes- con el fin de garantizar la instalación y funcionamiento de las mesas de votación.

Para acelerar el proceso, la ONPE ha desplegado un esquema de capacitación mixto. Por un lado, mantiene sesiones presenciales en sus oficinas descentralizadas y, en algunos casos, incluso en domicilios ubicados en zonas rurales. Por otro, ofrece un curso virtual a través de su plataforma oficial, lo que permite a los ciudadanos acceder al contenido de manera remota.

Además, la entidad ha habilitado herramientas digitales para facilitar la participación. Los miembros de mesa pueden verificar su designación, así como ubicar los locales de capacitación más cercanos mediante portales web oficiales, todos de acceso gratuito.

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Como parte de su estrategia, la ONPE también ha programado dos jornadas masivas de capacitación presencial para los días 29 de marzo y 5 de abril, fechas clave para incrementar el número de ciudadanos instruidos en las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral.

El miembro de mesa puede asistir a cualquiera de los locales, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p.m. En este lapso de tiempo, los equipos de capacitación de cada ODPE desarrollarán varias sesiones de capacitación y el ciudadano, si participa en una de ellas, contará con la práctica necesaria para cumplir sus tareas el 12 de abril.

El rol de los miembros de mesa es central en el desarrollo del proceso, ya que son los encargados de conducir la votación en cada mesa, desde la instalación hasta el escrutinio. En caso de no haber recibido capacitación previa, la ONPE ha señalado que se brindará orientación básica el mismo día de la elección, junto con material informativo.

Mientras se acerca la fecha de los comicios, el desafío para la autoridad electoral será acelerar el ritmo de capacitación para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y evitar contratiempos en la instalación de mesas a nivel nacional.