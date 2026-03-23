Los personeros supervisan el proceso electoral (foto: GEC).
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José Carlos Reyes Leyva
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La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen, el cual otorga un día de descanso remunerado compensable a quienes cumplan la función de personeros, tanto para trabajadores de empresas privadas como públicas, en las próximas elecciones generales a realizarse este domingo 12 de abril.

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