“El día de descanso se hace efectivo el día siguiente al acto electoral. Por acuerdo entre el empleador y el trabajador, puede hacerse efectivo en una fecha distinta dentro de los treinta días calendario siguientes a la elección“, señala el dictamen aprobado la semana pasada en la citada comisión.

“El derecho al descanso compensable se acredita ante el empleador mediante la presentación de copia de la credencial que acredite la condición de personero, emitida conforme a la normativa electoral”, agrega la iniciativa legislativa, que ahora deberá debatirse en el pleno del Congreso para su votación final.

Cabe recordar que los miembros de mesa tienen un día de descanso remunerado no compensable. Asimismo, otra facilidad que tienen quienes votan en una ciudad distinta a donde trabajan, es tomar descanso los días desde el viernes hasta el lunes para poder viajar y luego se compensan los días dejados de laborar.

Para el abogado laboralista César Puntriano no se justifica que a los personeros le otorguen el beneficio de contar con un día de descanso, pues a diferencia del trabajo obligatorio de los miembros de mesa, la labor de los personeros es voluntaria. “El rol del personero es voluntario, no hay obligación. Me parece cuestionable que se pretenda trasladar un costo al Estado y a los empleadores privados”, subrayó.

“Si se quiere incentivar el cuidado de la democracia, como pretende el proyecto de ley, lo tendrían que hacer los propios partidos políticos, pagándoles o con algún tipo de compensación o reconocimiento a los personeros, pero no se debe trasladar el costo al empleador, ni privado ni público”, remarcó Puntriano.

En ello coincidió José Villalobos, especialista en temas electorales. “Es una propuesta de norma que va contra las empresas, pues se verían afectadas si sus trabajadores van a tomar un día de descanso por una actividad ajena a la empresa y ajena al Estado. Las empresas no tienen por qué subvencionar a los personeros que van a defender los votos de los partidos, que son organizaciones privadas”, subrayó Villalobos.

Cabe anotar que se tiene prevista la instalación de 92,000 mesas de votación a nivel nacional. Villalobos refiere que cada uno de los 35 partidos políticos postulantes podría contar con un personero por cada mesa. “Serían 92,000 personeros, más un personero por cada local de votación, serían alrededor de 100,000 personeros por cada partido, es un despropósito”, cuestionó.

Compensación del día de descanso no elimina el problema

Si bien el día de descanso para los personeros será compensable, aún así tendrá impactos en las empresas al generar problemas de operatividad y productividad, estimaron los analistas. “Igual afectará a las empresas, les genera costos pues tendrán que cubrir con alguien al trabajador que no irá a laborar”, subrayó José Villalobos.

“No se justifica la medida pues los partidos políticos son empresas privadas que pueden solventar sus campañas y conseguir sus propios personeros; ni el Estado ni las empresas privadas tienen por qué asumir ese costo, salvo que una empresa quiera donar dinero a un partido de forma voluntaria, pero no obligada por una ley”, remarcó Villalobos.

César Puntriano refirió que en la mayoría de los casos el descanso se tomaría al día siguiente, el lunes 13 de abril. “El dictamen señala que el descanso se hace efectivo al día siguiente, ya está fijado; si acuerdo con mi jefe lo tomo otro día, pero si no hay acuerdo, será el lunes 13. Ese lunes se afectará más la productividad, aún así sea recuperable. Incluso ese lunes en una empresa pueden haber otros trabajadores ausentes por ser miembros de mesa, otros que viajaron para votar, y ahora por los personeros”, anotó Puntriano.