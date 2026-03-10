El Congreso de la República aprobó una modificación a la Ley N.º 29409, que regula la licencia por paternidad para trabajadores del sector público y privado. La reforma introduce nuevas alternativas para que los padres puedan elegir el momento en que inician este descanso laboral tras el nacimiento de un hijo, sin modificar la duración actual del beneficio.

La propuesta fue discutida en el Parlamento a partir de los proyectos de ley 12680/2025-CR y 13310/2025-CR. Ambas iniciativas planteaban flexibilizar el uso de la licencia para adaptarla a distintos escenarios familiares posteriores al nacimiento.

Licencia por paternidad: se amplían las alternativas para iniciar el descanso laboral | Foto: Istock

Nuevas opciones para iniciar la licencia

La modificación incorpora nuevas posibilidades para que el trabajador determine cuándo empieza su licencia por paternidad. Con el cambio aprobado, los padres podrán optar por iniciar el descanso dentro de las cuatro semanas posteriores al nacimiento del hijo o al término de la licencia por maternidad de la madre.

Hasta ahora, la legislación establecía que el inicio de la licencia debía darse en momentos cercanos al parto. Entre las alternativas vigentes se encontraba la posibilidad de iniciar el descanso desde la fecha de nacimiento del hijo, desde el alta médica de la madre o del recién nacido, o hasta tres días antes de la fecha probable de parto acreditada mediante certificado médico.

Con la reforma, el trabajador contará con un margen mayor para decidir cuándo utilizar el beneficio, de acuerdo con las necesidades del cuidado del recién nacido y la dinámica familiar.

Duración de la licencia se mantiene

El cambio aprobado por el Congreso no modifica el número de días de licencia por paternidad establecido en la legislación peruana. Actualmente, el descanso laboral es de diez días calendario para nacimientos regulares.

La normativa también contempla periodos mayores en situaciones especiales. En casos de nacimientos prematuros, partos múltiples o cuando el recién nacido presenta condiciones de salud que requieren mayor atención, la licencia puede extenderse hasta veinte o treinta días calendario.

De esta manera, la reforma se concentra exclusivamente en el momento en que el trabajador puede ejercer el derecho, sin alterar su duración.

Licencia por paternidad: se amplían las alternativas para iniciar el descanso laboral | Foto: freepik

Participación del padre en el cuidado del recién nacido

El predictamen aprobado en el Congreso señala que la finalidad de la modificación es otorgar mayor flexibilidad para que el padre pueda involucrarse en el cuidado del recién nacido en diferentes etapas posteriores al parto.

El documento legislativo señala que el acompañamiento del padre puede resultar relevante no solo en los días inmediatos al nacimiento, sino también semanas después o cuando la madre culmina su licencia por maternidad y retoma sus actividades laborales.

En ese contexto, permitir que la licencia se utilice incluso al finalizar el descanso de la madre busca facilitar la corresponsabilidad en el cuidado del hijo y fortalecer el vínculo familiar durante los primeros meses de vida.

Próximos pasos para su aplicación

Tras su aprobación en el Congreso, la norma deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia. Posteriormente, el Gobierno tendrá que adecuar el reglamento correspondiente para implementar los cambios en el régimen de licencia por paternidad.

Con esta modificación, el sistema laboral peruano mantendría la duración actual del beneficio, pero incorporaría nuevas alternativas para que los trabajadores puedan elegir el momento en que ejercer este derecho.