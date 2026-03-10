El Grupo Credicorp refuerza su presencia en el ecosistema fintech regional. A través de su brazo de capital de riesgo corporativo, Krealo, realizó una inversión en la startup ecuatoriana Jelou, que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para ejecutar operaciones comerciales y financieras dentro de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

La operación marca la primera inversión de Krealo en Ecuador y eleva a 16 el número de startups financiadas por el vehículo corporativo en la región.

Jelou, a través de su producto Brain, permite a empresas y desarrolladores crear agentes de inteligencia artificial conectados a sus sistemas para ejecutar operaciones transaccionales dentro de chats. Estos agentes pueden interactuar con clientes en WhatsApp, recopilar información, verificar identidades, activar pagos y avanzar procesos financieros utilizando datos en tiempo real.

“Invertimos en Jelou porque identificamos una oportunidad estratégica de aprendizaje en torno a las tendencias de WhatsApp Banking y a la ejecución de servicios financieros dentro de canales conversacionales. Su experiencia en la implementación de agentes de IA y en las aplicaciones prácticas de esta tecnología nos permitirá explorar nuevos modelos de interacción financiera, con altos estándares de seguridad y una experiencia integrada para los usuarios”, señaló Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

La plataforma ya ha procesado más de US$ 100 millones en operaciones financieras mediante agentes de IA que ejecutan pagos, apertura de cuentas y evaluaciones crediticias dentro de aplicaciones de mensajería. “Esta inversión no es un punto de llegada, sino una responsabilidad para ejecutar mejor y acelerar nuestra expansión a toda Latam”, aseguró.

Credicorp impulsa a Krealo: 16 inversiones y pipeline activo para 2026

Krealo, el Corporate Venture Capital (CVC) de Credicorp, llega a 2026 con un pipeline de proyectos en evaluación. Desde su creación en 2018 ha concretado 16 inversiones en startups de la región. Algunas ya no forman parte del portafolio, mientras que otras se han integrado a negocios del grupo financiero.

En 2025 el fondo realizó cuatro nuevas inversiones: Remitee, Akua, Welli y una empresa que será anunciada próximamente (hoy Jelou). Además, ejecutó tres reinversiones en Monokera, Aviva y DataMart. Los tickets para participaciones minoritarias suelen oscilar entre US$ 1 millón y US$ 4 millones.

Entre las compañías del portafolio destacan Tenpo y Tyba. Tenpo obtuvo licencia bancaria en Chile y busca ampliar su oferta de productos financieros para más de 2.5 millones de clientes. Tyba cerró 2025 con unos US$ 1,500 millones en activos bajo administración, con presencia en Perú, Colombia y Chile.

Las inversiones recientes se han concentrado en México, Colombia y Chile. Krealo mantiene foco en fintech, open finance y servicios financieros integrados. Según el fondo, las startups del portafolio incorporan inteligencia artificial como parte de sus operaciones.

