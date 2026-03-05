Recientemente, Gestión pudo conocer que eBodyGuard inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Keeping you Safe Wherever yo are” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la empresa tecnológica estadounidense inscribió la marca en la categoría 09 que corresponden a productos como software descargable en forma de aplicación móvil para la transmisión de voz y redes de comunicación inalámbrica, internet, redes de servicios de información y redes de datos.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

App de seguridad personal de EE.UU. busca ingresar al Perú

eBodyGuard es una empresa tecnológica estadounidense que desarrolla una app de seguridad personal y una plataforma de evidencia digital integrada con 911 y primeros respondedores, con sede en Denver, Colorado (EE.UU.)

La firma, fundada en 2017 por Melissa Faith Hart y actual CEO, busca conectar a la comunidad, las fuerzas del orden y el sistema judicial mediante evidencia digital y procesos automatizados. Su tecnología está orientada a la protección de poblaciones vulnerables, como mujeres, menores, adultos mayores y personas en situación de violencia.

En 2024 eBodyGuard lanzó formalmente su iniciativa “Smart, Safe City”, con programas piloto en jurisdicciones de Estados Unidos (por ejemplo, redes de justicia criminal de Carolina del Norte y York County, Pennsylvania) y colaboraciones con organizaciones en Brasil (estado de Minas Gerais).

Dicha app se actualizó en 2025 con nuevas funciones de evidencia admisible en tribunales, satélite integrado y mayores controles de privacidad.

La empresa tecnológica no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de tecnología y educación, ya lo han hecho el 26, 27 y 28 de enero de este año, ¿Cuáles son?

LEA TAMBIÉN: La estrategia de Yango en Perú: triple dígito de crecimiento y nuevos servicios en camino

Empresas de Legaltech y Healthtech apuntan al mercado peruano

Dentro del segmento de tecnología, el Indecopi recibió la intención de Lexsoft Systems, para registrar la denominación y logotipo de “Lexsoft Systems” en la clase 09, que corresponde a aparatos e instrumentos científicos; la 35, consultoría de gestión; la 41, producción de material de instrucción para cursos profesionales; y la 42, servicios de análisis e investigación industriales.

Lexsoft Systems es una legaltech española especializada en gestión del conocimiento legal y soluciones TI para despachos de abogados y departamentos jurídicos corporativos. Fue fundada en 2005 y tiene su sede principal en Madrid.

A lo largo de los años se ha posicionado como socio clave de plataformas como iManage, implementando Work, Records Manager, Security Policy Manager y otros productos para bufetes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Su principal producto es Lexsoft T3, un sistema SaaS de gestión del conocimiento legal que opera sobre iManage Work y permite localizar, organizar y reutilizar información contenida en documentos y correos. Desde 2024, la empresa ofrece T3 GenAI, una extensión de T3 impulsada por Microsoft OpenAI que aporta funcionalidad tipo Copilot: búsqueda semántica, resúmenes, propuestas de cláusulas y automatización de clasificación de conocimiento.

Por su parte, Changsha Sinocare ha solicitado el registro y la denominación del logotipo de “Sinocare” en la categoría 05 y 09, que comprende productos como medicamentos para uso médico, algodón para uso médico, aparatos de procesamiento de datos, transductor y sensor para medición.

Sinocare Inc. (Changsha Sinocare) es una empresa china de tecnología médica (Healthtech) especializada en monitorización de glucosa y manejo digital de la diabetes, fundada en 2002 en Changsha, provincia de Hunan.

En 2012 se consolida como actor relevante en China y sale a cotizar en la Bolsa de Shenzhen, convirtiéndose en la primera empresa china de medidores de glucosa en bolsa.

Posteriormente, en 2016 adquierió Nipro Diagnostics Inc. (rebautizada Trividia Health Inc.) y PTS Diagnostics, lo que la coloca en el “círculo élite” mundial de medidores de glucosa y la convierte en el quinto fabricante global de medidores de glucosa y el mayor de Asia.

En China, más del 50% de las personas con diabetes que se auto-monitorizan usan productos Sinocare; a nivel mundial afirma servir a más de 25 millones de usuarios en 187 países y regiones.

Universidad Continental busca tener su ¿propia tienda?

Dentro del segmento de educación, la Universidad Continental solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Conti Store″ en la categoría 18 y 25, que comprende bolsas, artículos de guarnicionería y prendas de vestir.

Esta solicitud podría indicar que la universidad está planeando operar una tienda física o virtual, propia o tercerizada, donde vendería productos como merchandising institucional, ropa personalizada para estudiantes y accesorios de uso cotidiano o promocionales.

Actualmente, la institución tiene presencia en Perú, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, y busca seguir expandiéndose en estos países, aprovechando las ventajas que ofrece la educación virtual para llegar a distintos mercados. Por ello, el año pasado, adelantó a este medio que evalúan la expansión hacia Bolivia, México y Chile hacia 2026.

Dato.

Solo el 26, 27 y 28 de enero de 2026, Indecopi publicó 381 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la estadounidense eBodyGuard, Lexsoft Systems, Sinocare y la Universidad Continental.