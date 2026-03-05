Según la Pecap, las startups en el Perú habrían captado más de US$ 50 millones en inversiones. (Foto: Freepik)
Según la Pecap, las startups en el Perú habrían captado más de US$ 50 millones en inversiones. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap), las startups en el Perú habrían captado más de US$ 50 millones en inversiones. En ese contexto, el dinamismo del ecosistema abre la puerta a nuevas iniciativas extranjeras. Y es que tanto firmas emergentes como otras con presencia global, especializadas en safetytech y legaltech, evalúan al Perú como próximo destino de expansión, tras haber iniciado gestiones clave para operar en el país. ¿Quiénes están detrás de este movimiento?

TE PUEDE INTERESAR

Startups en Perú captarían más de US$ 50 mlls. en estos sectores: ¿la IA ya no es un plus?
Las 10 startups más prometedoras de Perú en 2026, según expertos del ecosistema
Eolic Wall, la startup peruana que adaptó la energía eólica para hogares en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.