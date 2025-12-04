El ingreso a Perú no solo marca el inicio de su internacionalización, sino también la confirmación de un mercado estratégico para su crecimiento. Junto al ingeniero Nicolás López, Arellano fundó la plataforma con una inversión inicial de US$300 mil. En su primer mes de operaciones locales, Magnar ya logró sumar a más de mil abogados peruanos como usuarios y proyecta cerrar el año con al menos 3,000 profesionales activos. Este impulso se enmarca en una hoja de ruta de expansión regional, donde ya tienen en la mira a otros mercados.

Perú como primer mercado de expansión

Para 2026, Magnar aspira a alcanzar 50,000 usuarios y una facturación anual de medio millón de dólares solo en el país. Estas proyecciones se sustentan en la demanda creciente por herramientas que agilicen el acceso a información legal —un punto crítico en el país—.La elección del Perú como punto de partida para la expansión regional de Magnar responde a una combinación de factores estratégicos y de madurez tecnológica. Según Andrés Arellano, el país ofrece una oportunidad especialmente favorable debido a la fuerte relación económica entre ambos mercados.

“Hay una relación en la economía de Chile–Perú que hace mucho sentido”, señala, destacando que numerosas empresas operan en ambos territorios y valoran contar con una misma solución legaltech para sus equipos. A ello se suma que el ecosistema legal peruano presenta un nivel tecnológico “bastante asentado, bastante robusto”, lo que permite implementar herramientas de IA avanzada sin necesidad de cerrar brechas digitales previas.

El uso de IA especializada comienza a transformar el trabajo jurídico en Perú, un mercado históricamente conservador en tecnología. (Foto: Freepik)

Mercado peruano: perfil de clientes y segmentos

Entre sus primeros clientes se encuentran estudios jurídicos internacionales y binacionales, como Cuatrecasas, además de firmas locales como Bafur, así como un número creciente de abogados individuales que contratan la herramienta de manera directa.

Aunque Andrés Arellano reconoce que en Perú se percibe “un poco más de desconfianza respecto del uso de la IA”, considera que esa cautela es “profesionalmente sabia” y afirma que la plataforma ha logrado reducirla al presentar “de manera muy clara de dónde está obteniendo la información, ya sea de la Corte Suprema o del portal de temas”.

Arellano también identifica un dolor estructural específico del mercado peruano: el acceso a la información jurídica. “El acceso a la información en Perú tiene bastantes desafíos. Si yo quiero entrar y ver las sentencias de las cortes en uno u otro tema, no es fácil. Hay muchas veces que los portales todavía no son suficientemente modernos”, advierte. Justamente ahí ve una de las grandes contribuciones de Magnar: usar la IA para ordenar, unificar y poner al alcance del abogado toda esa información dispersa y de difícil consulta directa.

Plan de expansión regional

Tras consolidar su presencia en Chile y dar su primer paso internacional en Perú, Magnar tiene clara la ruta para su crecimiento regional. El siguiente país en su hoja de expansión es Colombia, donde la empresa ya viene trabajando y que, según Andrés Arellano, será “el tercer país en el que vamos a tener presencia”. La estrategia se centra en consolidar un eje andino —Chile, Perú y Colombia— que comparta necesidades jurídicas similares y permita escalar la plataforma con mayor eficiencia. Este avance se apalanca en la velocidad con la que la adopción de IA está creciendo en la región.

El cuarto mercado, sin embargo, aún está en evaluación y se definirá en función del tamaño poblacional y la complejidad jurídica. Entre las opciones, la compañía analiza México y España, dos destinos atractivos pero con retos distintos. Sobre México —al igual que Argentina y Brasil—, Arellano advierte que su organización federal implica integrar tanto legislaturas locales como federales, lo que “hace que sea mucho más complejo poder integrar bien toda la información”. España, en cambio, pese a tener una competencia global más fuerte, ofrece una estructura jurídica unitaria que permitiría una entrada más rápida.

La plataforma con una inversión inicial de US$300 mil, respaldada por un grupo de inversionistas liderado por Buena Onda, el vehículo de los exfundadores de Cornershop; Fz Sport; Platanus Ventures; Punto Cero Ventures y otros fondos regionales. (Foto: Difusión)

Avance acelerado de la IA en la región andina

Para Andrés Arellano, la región andina atraviesa un momento de transformación sin precedentes impulsado por la inteligencia artificial. El CEO de Magnar afirma que la adopción tecnológica en el sector legal está avanzando a un ritmo inesperadamente rápido: “La adopción está siendo brutal, muy rápida y con mucha intensidad”, asegura. Según explica, estudios jurídicos tanto en Perú como en Chile ya se encuentran en una etapa de experimentación simultánea con múltiples herramientas, una señal clara de que el mercado está en búsqueda activa de soluciones que optimicen procesos y reduzcan tiempos.

Aunque reconoce que hoy existe “una etapa un poco de divergencia” —donde conviven diversas plataformas en prueba—, Arellano anticipa que en el plazo de un año el sector comenzará a converger hacia las soluciones mejor adaptadas a las realidades locales, impulsando un salto cualitativo en la forma en que se produce el trabajo jurídico en la región.

