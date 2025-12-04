Con más de 1,000 abogados peruanos usando la plataforma en su primer mes y una inversión inicial de US$300 mil, la legaltech chilena proyecta llegar a 50,000 usuarios en 2026. (Foto: Freepik)
Con más de 1,000 abogados peruanos usando la plataforma en su primer mes y una inversión inicial de US$300 mil, la legaltech chilena proyecta llegar a 50,000 usuarios en 2026. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La inteligencia artificial ingresa con fuerza a diversos ámbitos, y el legal es uno de los que más rápido está cambiando. Con esa premisa nace Magnar, la legaltech chilena especializada en IA aplicada al trabajo jurídico, que acaba de dar su primer gran salto internacional al anunciar su ingreso formal al mercado peruano. La compañía aterriza con una apuesta sólida: acelerar la digitalización del sector legal local mediante una plataforma capaz de procesar información oficial, trazable y confiable para abogados y estudios jurídicos. “La industria legal funciona alrededor de la información”, afirma su CEO, Andrés Arellano, quien sostiene que el avance reciente de la IA generativa abre una oportunidad “gigante” para transformar la forma en que se produce el trabajo jurídico en la región. ¿Cuál es el plan de crecimiento para el mercado peruano y la región andina?

TE PUEDE INTERESAR

Lemontech mira con interés el sector público en el mercado legaltech del Perú
Juztina: La primera legaltech peruana alista su expansión en America Latina
Inteligencia artificial para emprendedores: Seis plataformas que pueden aprovechar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.