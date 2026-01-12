Ecosistema de startups en Perú: planes 2026

Edtech peruana uDocz

Hacia 2026, la edtech peruana uDocz se ha trazado una hoja de ruta que va más allá de consolidar su presencia en el mercado local: planea fortalecer y escalar su expansión regional, con foco estratégico en México y Colombia, dos de los mercados con mayor concentración de sus actuales más de 4 millones de estudiantes y 200 mil docentes usuarios. Para ello, la empresa proyecta destinar entre US$ 1 millón y US$ 2 millones adicionales en inversión tecnológica y de equipo, con el objetivo de intensificar su oferta basada en inteligencia artificial —incluyendo tutorías virtuales y herramientas de análisis de datos— y consolidar su red B2B con universidades e instituciones educativas en toda América Latina. Además, uDocz tiene en perspectiva levantar una nueva ronda de venture capital con fondos enfocados en educación y potencial latinoamericano, como parte de su estrategia para 2026 de posicionarse como un actor relevante en la transformación digital del sector educativo y ampliar su impacto más allá de las fronteras peruanas.

Bajo la dirección de Carlos Effio, uDocz apuesta por soluciones personalizadas con IA para reducir la deserción y mejorar la experiencia educativa en universidades de la región. Foto: Cortesía.

Fintech peruana Monnet

La fintech peruana Monnet Payments acelera sus planes rumbo a 2026 con una estrategia de expansión regional y consolidación operativa tras la reciente adquisición de la chilena ETPay SpA, movimiento que le permite fortalecer su cartera tecnológica y ampliar su alcance en mercados clave de Latinoamérica como Chile y México. Según declaraciones de Eduardo Luna, fundador y CEO de la compañía, Monnet ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido durante 2025 y proyecta que para 2026 este impulso se traduzca en una expansión del volumen de transacciones de entre 50 % y 70 %, capitalizando sinergias tecnológicas y comerciales derivadas de la integración con ETPay y buscando consolidar soluciones de pago diferenciadas en cada país donde opera. Esta apuesta —que busca consolidar a la fintech como uno de los actores de referencia en pagos digitales dentro de la región— forma parte de una hoja de ruta con foco en crecimiento sostenible y liderazgo en el ecosistema de pagos de América Latina de cara a 2026.

Legaltech peruana Juztina

Hacia 2026, la legaltech peruana Juztina proyecta consolidar su expansión por toda América Latina tras haber sentado bases sólidas en mercados iniciales. La compañía, reconocida como la primera legaltech creada en Perú, ya opera con presencia en Perú y Colombia y se ha trazado metas ambiciosas para los próximos años: ingresar a mercados como México y Argentina en 2025 y, para 2026, completar su despliegue en el resto de la región, llevando su propuesta de inteligencia artificial especializada en búsqueda y análisis de normas, leyes y jurisprudencia a profesionales del derecho y organizaciones de toda la zona. Con más de 100,000 usuarios registrados y un millón de consultas vendidas en pocos meses, Juztina utiliza tecnología de IA para agilizar tiempos de búsquedas que tradicionalmente toman horas o semanas, con el objetivo de posicionarse como una herramienta de referencia en el ecosistema jurídico latinoamericano.

Legaltech chilena Magnar

La legaltech chilena Magnar aterrizó oficialmente en el mercado peruano como parte de su ambiciosa estrategia de expansión regional, y ya proyecta alcanzar los 50,000 abogados usuarios en Perú para 2026, consolidándose como un actor relevante en la adopción de inteligencia artificial aplicada al trabajo jurídico. Tras su lanzamiento local — a finales de 2025—, la compañía ha posicionado al país como un mercado estratégico dentro de su hoja de ruta regional, aprovechando la creciente digitalización del sector legal y la demanda de herramientas que agilicen acceso a normativa, sentencias y análisis de documentos con alto estándar de confiabilidad. Con esta ambición, Magnar no solo busca fortalecer su base de usuarios profesionales en Perú, sino también cimentar un eje andino de operaciones que potencie su crecimiento en otros países de la región para 2026, apoyada en una plataforma de IA que promete transformar procesos tradicionales del derecho.

Retrato headshot para redes sociales , páginas web y perfiles laborales.

Startup peruana MyWorkIn

Hacia 2026, la startup peruana MyWorkIn proyecta dar un salto significativo en su misión de transformar la empleabilidad universitaria mediante inteligencia artificial, tras consolidar su presencia en Perú y dar sus primeros pasos en México. Fundada en 2024, la plataforma —que combina matching inteligente de vacantes, simuladores de entrevistas y análisis automatizado de currículos con IA— ha impactado ya a más de 10,000 estudiantes y trabaja con varias universidades, y sus fundadores esperan cerrar acuerdos con al menos 12 universidades en Perú a inicios de 2026 antes de avanzar con fuerza en Latinoamérica. Según han revelado, para ese año también proyectan superar los 100,000 estudiantes usuarios y alcanzar una facturación anual de aproximadamente US$ 500,000 mediante suscripciones institucionales y servicios complementarios, apuntando a posicionarse como una plataforma líder de empleabilidad en universidades de habla hispana.

Fondo regional de MKF Ventures y Cube Ventures

Hacia 2026, uno de los desarrollos más relevantes del ecosistema peruano y regional de startups es el fondo conjunto impulsado por MKF Ventures y Cube Ventures, que busca dinamizar la inversión en etapas tempranas en América Latina con un foco inicial en Perú y Colombia. Este vehículo de venture capital planea desplegar recursos durante 2026 para invertir en startups en etapa semilla, con la intención de fortalecer las capacidades de innovación y crecimiento de emprendedores emergentes en sectores clave como tecnología, servicios y soluciones con impacto social y económico, apuntando a cerrar brechas de financiamiento para nuevas compañías en la región.