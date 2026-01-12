Potenciamiento digital: El aumento de las startups en Latinoamérica y el plan de StartUPC para acelerarlas. Foto: ANDINA.
De cara a 2026, el mercado peruano de startups se perfila hacia una etapa de consolidación y crecimiento más estructurado, impulsada por la expansión regional, la profesionalización del capital y una mayor especialización de los fondos de inversión. Este escenario se refleja en el dinamismo de verticales como fintech, legaltech, logística y edtech, así como en el respaldo de iniciativas públicas y privadas que vienen fortaleciendo el ecosistema. En ese marco, startups como la fintech Monnet, Mosqueira, Juztina —la primera legaltech peruana—, la logística Chazki y la edtech uDocz vienen ajustando sus planes para escalar operaciones, atraer nuevas rondas de inversión y ampliar su presencia en mercados regionales, anticipando un 2026 marcado por mayor madurez y ambición empresarial.

