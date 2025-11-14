Welli es una fintech especializada en el sector salud que busca cerrar las brechas de acceso a financiamiento para prestadores, médicos y pacientes (Foto: Microfinanzas).
Welli es una fintech especializada en el sector salud que busca cerrar las brechas de acceso a financiamiento para prestadores, médicos y pacientes (Foto: Microfinanzas).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, concretó una nueva inversión en Colombia al ingresar al capital de , una startup colombiana especializada en financiamiento de tratamientos médicos. Se trata de la quinta operación que realiza en ese país y la número quince en la región.

La apuesta de Krealo apunta al modelo de negocio de Welli, una plataforma 100% digital que permite a los pacientes acceder a créditos inmediatos para tratamientos médicos no cubiertos por seguros o servicios públicos. El dinero se transfiere directamente a clínicas o consultorios, en menos de cinco minutos y sin riesgo financiero para los establecimientos.

Según cifras de la propia compañía, fundada a fines de 2022, ya ha financiado tratamientos por más de 20 millones de pesos colombianos y opera con una red de más de 2,000 clínicas y médicos aliados. Su propuesta busca resolver una brecha crítica en el mediante soluciones financieras rápidas.

Krealo ve potencial en replicar este modelo en otros mercados, como el de Perú. “Invertimos en Welli porque identificamos una oportunidad relevante de aprendizaje en el ámbito, a partir de su propuesta que facilita el acceso a atención médica de calidad, permitiéndole a los pacientes obtener recursos para pagar directamente al consultorio o clínica sus tratamientos”, señaló Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Con esta inversión, el grupo sigue ampliando su presencia en el ecosistema fintech regional, con foco en soluciones escalables en salud, finanzas y tecnología.

Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.
Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.
LEA TAMBIÉN: Startups en Perú captarían más de US$ 50 mlls. en estos sectores: ¿la IA ya no es un plus?

Las más recientes inversiones de Krealo

El corporate venture capital del Grupo Credicorp, Krealo,, manteniendo así el ritmo de los últimos años. La primera apuesta de este periodo fue la chilena Shinkansen, una empresa que automatiza transacciones B2B en tiempo real mediante una API (interfaz de programación de aplicaciones).

Más adelante, , la primera plataforma financiera phygital(físico-digital) orientada a ofrecer acceso a soluciones financieras de calidad para personas no bancarizadas.

En línea con esta estrategia de inclusión y digitalización, especializada en facilitar pagos internacionales entre personas de forma simple, rápida y segura. La firma lideró la ronda de financiamiento, marcando así su decimotercera apuesta en el ecosistema regional.

En ese mismo año, una startup colombiana especializada en procesamiento de pagos, potenciada por inteligencia artificial (IA). Dicho desemboslo, fue parte de la ronda semilla de US$ 8.5 millones levantada por Akua, elevando su financiamiento total a US$ 13 millones a solo un año de su ronda pre-semilla.

De acuerdo con las declaraciones recientes de sus directivos, el foco de inversión de Krealo continúa centrado en la región andina, con un énfasis particular en Chile. Entre las compañías destacadas de su portafolio figuran las chilenas Tenpo y Datamart, las colombianas Tyba, Plurall y Monokera, así como las peruanas Culqui y Wally, entre otras.

LEA TAMBIÉN: Krealo, del Grupo Credicorp, invierte en la startup de remesas Remitee

TE PUEDE INTERESAR

Krealo, del Grupo Credicorp, invierte en la startup de remesas Remitee
Krealo de Credicorp entra a chilena Shinkansen y apunta a dos inversiones más
StartUPC sella acuerdo con MKF Ventures: foco en sector clave de startups y América Latina

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.