Krealo, el Corporate Venture Capital (CVC) del Grupo Credicorp, concretó una nueva inversión en Colombia al ingresar al capital de Welli, una startup colombiana especializada en financiamiento de tratamientos médicos. Se trata de la quinta operación que realiza en ese país y la número quince en la región.

La apuesta de Krealo apunta al modelo de negocio de Welli, una plataforma 100% digital que permite a los pacientes acceder a créditos inmediatos para tratamientos médicos no cubiertos por seguros o servicios públicos. El dinero se transfiere directamente a clínicas o consultorios, en menos de cinco minutos y sin riesgo financiero para los establecimientos.

Según cifras de la propia compañía, fundada a fines de 2022, ya ha financiado tratamientos por más de 20 millones de pesos colombianos y opera con una red de más de 2,000 clínicas y médicos aliados. Su propuesta busca resolver una brecha crítica en el acceso a la salud en América Latina mediante soluciones financieras rápidas.

Krealo ve potencial en replicar este modelo en otros mercados, como el de Perú. “Invertimos en Welli porque identificamos una oportunidad relevante de aprendizaje en el ámbito healthtech, a partir de su propuesta que facilita el acceso a atención médica de calidad, permitiéndole a los pacientes obtener recursos para pagar directamente al consultorio o clínica sus tratamientos”, señaló Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Con esta inversión, el grupo sigue ampliando su presencia en el ecosistema fintech regional, con foco en soluciones escalables en salud, finanzas y tecnología.

Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Las más recientes inversiones de Krealo

El corporate venture capital del Grupo Credicorp, Krealo, se fijó la meta de concretar alrededor de tres inversiones durante 2024, manteniendo así el ritmo de los últimos años. La primera apuesta de este periodo fue la chilena Shinkansen, una empresa que automatiza transacciones B2B en tiempo real mediante una API (interfaz de programación de aplicaciones).

Más adelante, Krealo anunció su participación en la startup mexicana Aviva, la primera plataforma financiera phygital(físico-digital) orientada a ofrecer acceso a soluciones financieras de calidad para personas no bancarizadas.

En línea con esta estrategia de inclusión y digitalización, en 2025 Krealo concretó una nueva inversión en la fintech Remitee, especializada en facilitar pagos internacionales entre personas de forma simple, rápida y segura. La firma lideró la ronda de financiamiento, marcando así su decimotercera apuesta en el ecosistema regional.

En ese mismo año, concretó una nueva inversión en Akua, una startup colombiana especializada en procesamiento de pagos, potenciada por inteligencia artificial (IA). Dicho desemboslo, fue parte de la ronda semilla de US$ 8.5 millones levantada por Akua, elevando su financiamiento total a US$ 13 millones a solo un año de su ronda pre-semilla.

De acuerdo con las declaraciones recientes de sus directivos, el foco de inversión de Krealo continúa centrado en la región andina, con un énfasis particular en Chile. Entre las compañías destacadas de su portafolio figuran las chilenas Tenpo y Datamart, las colombianas Tyba, Plurall y Monokera, así como las peruanas Culqui y Wally, entre otras.