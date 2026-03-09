Carlo Mario Dioses, fundador y CEO de Leasein, resaltó que la compañía cerró el año 2025 con un crecimiento superior al 20% en sus operaciones de Perú y Colombia. En término de colocaciones, movilizaron alrededor de US$ 3 millones, entre activos destinados al alquiler de hardware de corto y mediano plazo, así como operaciones intermediadas de leasing operativo y leasing financiero.

“Fue un buen año. Hay mayor confianza en la inversión privada, lo que ha impulsado la contratación de servicios. Cada vez que una empresa abre o amplía operaciones, necesita hardware, y ahí es donde entra Leasein. Este año proyectamos crecer más de 35% en ambos mercados”, indicó a Gestión.

Actualmente, el 75% del portafolio de la empresa se concentra en el arrendamiento de activos a corto y mediano plazo, mientras que el 25% corresponde a servicios financieros y operativos. En este segmento, su unidad Leasein Capital (especializada en soluciones financieras) duplicó su tamaño en el último año. “Con el alza en la demanda de tecnología e IA, componentes como las memorias RAM han subido de precio y una laptop costará hasta 20% más. En ese escenario, las empresas preferirán un financiamiento estructurado en lugar de comprar”, explicó.

Carlo Mario Dioses, fundador y CEO de Leasein.

Leasein apuesta por servicios financieros y tecnológicos

La empresa destaca que está consolidando un modelo de “one stop shop”, centrado en el hardware, que integra arrendamiento, servicios operativos, financieros y, desde el año pasado, soluciones orientadas a la sostenibilidad tecnológica. “El año pasado logramos intermediar 1,250 laptops bajo un proceso de tratamiento residual limpio (..) En Perú se importan más de un millón de laptops al año y no se sabe dónde terminan”, explicó.

El crecimiento de la compañía responde, en gran parte, a la necesidad de las medianas y grandes empresas de modernizar sus operaciones mediante la incorporación de inteligencia artificial (IA), lo que implica inversiones no solo en software y tecnología, sino también en hardware.

“Si bien el arrendamiento continúa creciendo, los servicios lo hacen a un ritmo mayor. Por ello, proyectamos que su participación en los ingresos pase del 75% al 67%, ya que nos enfocaremos más en servicios operativos, financieros, tecnológicos y de sostenibilidad”, afirmó.

El 65% del portafolio de la empresa está enfocado en clientes medianos, grandes y corporativos, mientras que el 35% corresponde al segmento emprendedor.

LEA TAMBIÉN: Comunal sube a 17 sedes en Perú y acelera crecimiento en México con alta ocupación

Leasein invertirá US$ 5 millones y alista expansión a Ecuador o Chile

De cara al 2026, la empresa proyecta una inversión de US$ 5 millones (con recursos propios y de financiadores externos) destinados al arrendamiento, servicios de intermediación (leasing operativo y leasing financiero) y en su nueva línea de negocio enfocada en servicios tecnológicos.

“Estamos comercializando servicios de telemetría que permiten administrar el hardware con plataformas predictivas. A mediados de año, lanzaremos sistemas de soporte y trackeo, así como paquetes de licencias que permiten monitorear el uso y rendimiento del hardware, optimizar recursos y mejorar la productividad. Buscamos posicionarnos como proveedor de tecnología”, adelantó el ejecutivo.

Por otro lado, Leasein contempla una expansión regional. En los próximos tres años, prevé sumar dos nuevos países a su operación, como parte de una estrategia para atender a sus actuales clientes en el exterior.

“Aún no hay una decisión tomada. Nuestros clientes también operan en mercados como Ecuador y Chile, y hacia allá se orienta nuestra estrategia. Más que abrir nuevos mercados, buscamos acompañar a los clientes que ya están presentes en dos o tres países. Desde Perú, nos están solicitando ingresar a Ecuador y Chile, por lo que este año al menos estaremos en una nueva plaza”, aseveró.

Más datos sobre Leasein

Lineas de negocio. Leasein opera bajo dos líneas de negocio: arrendamiento y servicios. En esta última ofrece soluciones operativas, financieras y, recientemente, ha incorporado servicios de sostenibilidad y tecnología.

Leasein opera bajo dos líneas de negocio: arrendamiento y servicios. En esta última ofrece soluciones operativas, financieras y, recientemente, ha incorporado servicios de sostenibilidad y tecnología. Clientes. El 65% del portafolio de la empresa está enfocado en clientes medianos, grandes y corporativos, mientras que el 35% corresponde al segmento emprendedor.

El 65% del portafolio de la empresa está enfocado en clientes medianos, grandes y corporativos, mientras que el 35% corresponde al segmento emprendedor. Sectores. Los clientes de Leasein provienen de los sectores financiero, tecnológico, telecomunicaciones y de contratistas vinculados a la industria minera y pesquera.

Los clientes de Leasein provienen de los sectores financiero, tecnológico, telecomunicaciones y de contratistas vinculados a la industria minera y pesquera. Hardware. El año pasado, la empresa concretó nuevas operaciones, una vinculada al suministro de hardware para sistemas de pago en el sector retail, como los POS, y otra con soluciones de vigilancia y seguridad, como la provisión de cámaras.