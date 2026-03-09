Los clientes de Leasein provienen de los sectores financiero, tecnológico, telecomunicaciones y de contratistas vinculados a la industria minera y pesquera. (Foto: Leasein)
La fintech peruana Leasein, especializada en el alquler operativo y financiero de laptops y otros activos tecnológicos para empresas en Perú y Colombia, viene ajustando su modelo de negocio con nuevas soluciones enfocadas en sostenibilidad, gestión de hardware y expansión regional, en línea con la demanda de empresas que buscan modernizar sus operaciones.

