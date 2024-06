Están ocurriendo cambios importantes en la oferta de arrendamiento financiero que le otorgan cierto dinamismo al mercado, comentó a Gestión José Antonio Aguirre, managing director de The Alta Group.

Hay 42 empresas de leasing, no comprendidas en la ley de bancos pero registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que si bien no van a realizar grandes operaciones de financiamiento, están mirando a nichos no atendidos por la banca, indicó.

“Vemos contratos para financiar taxis, motos de delivery, equipos informáticos y equipos médicos especialmente los utilizados en intervenciones estéticas”, enumeró. Con los nuevos actores, estos segmentos sin atender están encontrando un match, detalló.

Según Aguirre, estas firmas de arrendamiento financiero gestionan un saldo de US$ 150 millones aproximadamente. No obstante, el grueso lo tienen los 10 bancos y las dos financieras especializadas que ofrecen este producto crediticio dentro del sistema financiero.

¿Cómo evoluciona el leasing en el sistema financiero?

A abril, el mercado de arrendamiento financiero en el sistema bancario registró un total de 17,188 contratos por S/ 14,400 millones, según datos de la SBS. Dicho monto fue ligeramente inferior a los S/ 14,482 millones reportados en el mismo periodo del 2023, pero 18% menor que los S/ 17,700 millones a abril del 2019.

El leasing es una modalidad de crédito para la adquisición de activos fijos que promueve la inversión privada mediante beneficios financieros y tributarios para las empresas peruanas que la utilicen.

Por tanto, Aguirre sostiene que proyectos como el puerto de Chancay o el de Marcona generan una gran expectativa también para el negocio de arrendamiento financiero, así como algunas inversiones significativas en minería.

Además, enfatizó la reducción de la morosidad a 2.74% en el 2023, tras haber alcanzado el 4.74% el año previo.

La participación por monto según sector económico la lidera la industria manufacturera (23%), seguida por actividades inmobiliarias y de alquiler (18%), y de transporte y comunicaciones (16%).

Y por tipo de bien involucrado en la operación de leasing priman los bienes inmuebles (31%), le sigue maquinaria y equipo industrial (27%), y unidades de transporte terrestre (22%).

