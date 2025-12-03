La firma peruana de coworking avanza con nuevas sedes en Lima y reforzará su presencia en San Borja y Surco, mientras sostiene su expansión internacional y su modelo de asociación con propietarios.

Ernesto de Olazábal, cofundador y CEO de Comunal, anunció que su nueva sede en San Borja comenzará operaciones en diciembre de este año. Este edificio marcará un hito para la firma: será el primero operado en su totalidad por la firma y contará con nueve pisos que suman cerca de 4,000 m2. “En la etapa de preventa ya hemos colocado el 50% del edificio. La mayoría de las empresas que han ingresado han adquirido pisos completos”, destacó a Gestión durante el evento The Endeavor Gala 2025.

Con esta incorporación, la compañía suma ya 16 edificios en su portafolio, la mayoría de ellos ubicados en Miraflores, donde ha reforzado su presencia. En los últimos dos años, dos de sus sedes (Santa Cruz y Leuro) en ese distrito han triplicado su tamaño en metros cuadrados. “Ambas sedes con ocupaciones muy cerca al 100% y con una demanda bastante buena”, anotó.

Este crecimiento, según el ejecutivo, responde a una estrategia bien definida: asociarse con propietarios únicos de edificios, a pesar de que la oferta de este tipo de inmuebles es limitada. “Siempre buscamos trabajar con edificios de un solo propietario porque facilita una gestión más ordenada. Además, lo hacemos partícipe de los beneficios del negocio, al compartir las ganancias generadas por el espacio, lo que ayuda a alinear intereses”, explicó.

Ernesto Olazábal, cofundador y CEO de Comunal.

Comunal alista nueva sede en Surco en 2026 y tiene dos más en negociación en Lima

Mirando al mediano plazo, la compañía proyecta seguir expandiéndose. En 2026, prevé abrir una nueva sede en Surco, con lo cual alcanzaría los 35,000 m2 de área arrendable y elevaría su portafolio a 17 sedes. “En los próximos días deberíamos concretar una nueva sede en Chacarilla, de tres pisos y 1,500 m2. Si el acuerdo se cierra la próxima semana, estaríamos operando en julio del próximo año, ya que la construcción toma unos seis meses, y la preventa comenzaría de inmediato”, adelantó el ejecutivo.

Con esta expansión, Comunal consolidaría su presencia en seis distritos estratégicos: Surco, Miraflores, Barranco, San Borja, San Isidro y Magdalena. Su modelo se basa en identificar espacios de oficina dentro de edificios empresariales ya existentes. “La estrategia de cobertura es clave en nuestro rubro, ya que el 30% de nuestros usuarios utiliza más de una sede al mes”, comentó.

Pero la hoja de ruta no termina ahí. La empresa de coworking también tiene en carpeta dos sedes más en Lima, actualmente en fase de negociación, lo que refuerza su apuesta por el crecimiento continuo en la capital. “Seguimos en negociaciones por nuevas sedes, pero aún no podemos hacer ningún anuncio”, afirmó.

Comunal lidera el coworking en Lima con 16 sedes y ahora operará su primer edificio completo en San Borja (Foto: Comunal).

Comunal proyecta crecer 30% en ingresos y refuerza expansión en México

En paralelo, la expansión internacional también sigue en marcha. En Ciudad de México, la firma ya opera tres edificios clase triple A con una ocupación superior al 85% en zonas clave como Paseo de la Reforma, Polanco e Insurgentes Sur. Además, proyecta seguir creciendo tanto dentro de sus sedes actuales como en nuevos espacios.

“Seguimos conversando con los propietarios para ampliar nuestra presencia en los edificios donde ya operamos; podríamos crecer hasta un 30% en metros cuadrados. Pero todo depende de la disponibilidad, y muchos de estos espacios ya tienen alta ocupación. Además, el plan es abrir nuevas sedes también en 2026”, explicó.

Finalmente, las proyecciones para 2026 apuntan a un crecimiento del 30% en ingresos, impulsado no solo por la expansión en metros cuadrados, sino también por una mayor apuesta en tecnología. “Este año estamos duplicando la inversión en tecnología respecto al año pasado. Por ejemplo, en la sede de San Borja estamos implementando accesos con reconocimiento facial en las oficinas y sistemas de lectura de placas para el ingreso vehicular. Todo esto contribuye a una experiencia de usuario más fluida”, detalló.

Más datos sobre coworking

Mercado. El coworking sigue en expansión en Lima, con 86 sedes concentradas en cinco distritos de Lima Top, según Binswanger. La creciente demanda por oficinas flexibles está motivando la entrada de nuevos actores y la apertura de espacios más allá de las zonas tradicionales, de cara al 2026.

