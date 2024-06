En conversación con Gestión, Carlos Ferreyros, CEO de la compañía indicó que, este año, han optado por seguir una estrategia de consolidación local, ante el aumento de demanda y un gran potencial de crecimiento.

“Nos dimos cuenta de que todavía podíamos crecer en otras regiones del país antes de dar el salto internacional. Es así que este año hemos llevado nuestras operaciones a las ciudades de Huancayo, Piura, Chiclayo y recientemente Cusco, donde también estamos instalando oficinas. En este caso, nuestro caballito de batalla son nuestros servicios financieros de préstamos y factoring”.

El foco de inversión

Este año, Prestamype ha tenido un aumento significativo en la proporción del capital destinado a tecnología, específicamente a tecnología de información. Según Ferreyros, el año pasado invirtieron el 10% de su capital en esta área. Sin embargo, este año están sumando inteligencia artificial para agilizar sus procesos por lo que han elevado su inversión al 25%.

“Con esta inversión buscamos mejorar la experiencia del cliente. Algo que es muy valorado en el sector financiero es la rapidez en los procesos. A muchos clientes no les gusta esperar. Entonces, buscamos usar la inteligencia artificial para ir a ir automatizando eficientemente ciertas respuestas a los clientes que les permite acceder al financiamiento que necesitan de forma más rápida que por los canales tradicionales de la banca”, detalló.

A mediados del 2023, la empresa cerró una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones y, si bien tenían planeado levantar una Serie A por US$ 10 millones para el cierre de año, Ferreyros aclaró que finalmente optaron por quedarse con ese financiamiento, debido al otros recursos financieros que han obtenido de parte de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo de US$ 1.5 millones de parte del gobierno holandés.

“Son instituciones que, más allá de buscar rentabilidad, buscan invertir o apoyar iniciativas que tengan un impacto económico y social relevante. En nuestro caso, el valor que nos caracteriza es la inclusión financiera de emprendedores y el desarrollo económico a través del acceso a financiamiento para sus negocios, que muchas veces eran rechazados por el sistema tradicional”, acotó.

¿Y la internacionalización?

El CEO de Prestamype adelantó que no han desistido de llegar al extranjero. Al contrario, Ferreyros asegura que la consolidación a nivel local les permitirá tener más oportunidades de penetración en México y Colombia, países a los que planean llegar a partir del segundo semestre del 2025.

Por otro lado, Ferreyros también resaltó cambios importantes en el target de Prestamype. Si bien el corazón de la fintech son las mypes, ha habido un notorio crecimiento de medianas y grandes empresas que solicitan sus servicios financieros.

“Antes, la mediana y gran empresa representaba el 5% de nuestros clientes. Ahora, la cifra se ha duplicado llegando al 10%. Con la llegada a estos nuevos sectores nos hemos dado cuenta de que también ayudamos indirectamente a las mypes. Hay empresas que nos piden confirming, que es para que ellos puedan financiar las compras a sus proveedores que son micro y pequeñas empresas”, explicó.

La proyección de Prestamype para este año es duplicar su tamaño y facturación, esperando desembolsar entre US$ 180 y 200 millones, frente a los US$ 100 millones del año pasado. “Vamos a tener el doble de facturación, el doble de cartera activa gestionada. Este primer trimestre deberíamos haber crecido un 50% de clientes. Entonces, de cara a fin de año, estaremos duplicando el número de usuarios que tuvimos el año anterior”, concluyó.

