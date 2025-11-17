Se ve un casquillo de bala en el suelo después de que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, resultara herido en un ataque en la Ciudad de México. (Foto: PEDRO PARDO / AFP)
Se ve un casquillo de bala en el suelo después de que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, resultara herido en un ataque en la Ciudad de México. (Foto: PEDRO PARDO / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Las calcomanías con el lema “#ElBuenoEsHarfuch” siguen adornando las ventanillas de los autos en Ciudad de México. El eslogan data de la candidatura de Omar García Harfuch a la jefatura de gobierno en 2023.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.