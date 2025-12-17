En los últimos seis años, la compañía ha expandido su presencia en América Latina, estableciendo operaciones en Colombia, Panamá y México. Este crecimiento regional sentó las bases para un nuevo salto estratégico: en 2024, la firma desembarcó en Europa con aperturas en Italia y España.

Pese a esta internacionalización, el mercado peruano sigue siendo una pieza clave en su modelo de negocio. “A finales de 2024, lanzamos dos nuevas unidades en Perú: Living, enfocada en arrendamientos de largo plazo, es decir, alquileres tradicionales; y Real Estate, que ayuda a inversionistas a comprar o vender activos inmobiliarios”, explicó a Gestión Juan Garay, cofundador de la compañía, durante el evento de The Endeavor Gala 2025. Con estas iniciativas, la firma diversifica su oferta más allá del alquiler turístico.

Juan Garay, cofundador de Wynwood House (Foto: Endeavor/Captura IG)

Wynwood House lleva su modelo de Living e inversión al extranjero

Ambas verticales ya representan casi el 30% del negocio en Perú, y Wynwood House planea replicar este modelo en sus otros mercados clave: México, Colombia, Panamá, Italia y España. “Perú ha sido nuestra plataforma de lanzamiento para estas dos nuevas iniciativas. Aunque desde fuera puede parecer un mercado pequeño, ha resultado ideal para probar ideas, validarlas y luego escalarlas a otros países”, sostuvo.

En línea con esta estrategia de expansión, la empresa ya ha iniciado contrataciones específicas para estas dos nuevas líneas en los países donde tiene operaciones. “Para 2026, Living y Real Estate estarán completamente desplegados en todos los mercados en los que operamos”, adelantó.

“Nuestra visión es transformar la forma en que las personas viajan, viven e invierten. Hoy, somos conocidos por el segmento de viajes, pero en los próximos tres a cinco años, los pilares de vivienda e inversión cobrarán un rol cada vez más relevante en nuestra operación”, agregó.

Actualmente, la empresa posee propiedades en Lima, Máncora, Paracas y Cusco, ciudad en la que iniciaron operaciones en 2024. “Ha sido una operación muy exitosa, ya que responde a la demanda de nuestros clientes, quienes suelen visitar Lima y luego prolongan su estadía con nosotros en Cusco”, destacó.

Wynwood House opera más de 2,000 unidades entre América Latina y Europa. La adadquisición de Wayrabnb en Perú constituye su primera operación de fusiones y adquisiciones (M&A) en la región. (Foto: Wynwood )

Wayrabnb, nuevas compras y Chile: la fórmula de expansión de Wynwood House

Otro componente clave en su estrategia de crecimiento es la vía de las adquisiciones. Garay destacó la compra de Wayrabnb como una operación exitosa, señalando que el mercado de apartamentos turísticos sigue siendo altamente atomizado, con múltiples actores de menor escala. “Estamos negociando con varias empresas en Italia, España, México y Colombia con miras a realizar nuevas adquisiciones en 2026. De hecho, en Perú tenemos una operación avanzada que podría concretarse a inicios de año, ahora está en proceso”, adelantó el ejecutivo

Para ese período, la estrategia de la firma se centrará en consolidar su crecimiento en los países donde ya opera. Además, proyecta su ingreso a Chile, cuya apertura es inminente. “Planeamos lanzar los primeros activos en el primer trimestre”, señaló.

Respecto a una posible expansión hacia nuevos mercados, la firma no contempla, por ahora, ingresar a más países. Sin embargo, mantiene el interés latente en regiones como Centroamérica, particularmente en destinos como República Dominicana. “Son mercados interesantes”, afirmó.

Más datos sobre Wynwood House

Presencia. La empresa de alquiler temporal opera en seis países: Perú, Colombia, México, Panamá, Italia y España.

La empresa de alquiler temporal opera en seis países: Perú, Colombia, México, Panamá, Italia y España. Operación. Wynwood House opera más de 2,000 unidades entre América Latina y Europa. La adquisición de Wayrabnb en Perú constituye su primera operación de fusiones y adquisiciones (M&A) en la región.

Wynwood House opera más de 2,000 unidades entre América Latina y Europa. La adquisición de Wayrabnb en Perú constituye su primera operación de fusiones y adquisiciones (M&A) en la región. Target. Los alquileres en Lima son demandados por extranjeros y peruanos que llegan por negocios o visitas, siendo una opción más económica que los hoteles.

Los alquileres en Lima son demandados por extranjeros y peruanos que llegan por negocios o visitas, siendo una opción más económica que los hoteles. Mercados. Entre Perú y México representa el mayor porcentaje del negocio de Wynwood House. “México es el país más grande en facturación, pero en Perú en gestión de activos es donde operamos más apartamentos” , sostuvo.

Entre Perú y México representa el mayor porcentaje del negocio de Wynwood House. , sostuvo. Wayrabnb. Fundada en 2018, introdujo en Perú el concepto de hospitalidad flexible (combina alojamiento turístico y renta residencial), situándose con operaciones en Lima y Cusco.

Fundada en 2018, introdujo en Perú el concepto de hospitalidad flexible (combina alojamiento turístico y renta residencial), situándose con operaciones en Lima y Cusco. Endeavor. Wynwood House pertenece a la red global de emprendedores de alto impacto de la aceleradora Endeavor.