Ritmo de inversiones 2025

Este año, Krealo cierra con cuatro nuevas inversiones —Remitee, Akua, Welli y otra que se anunciará en los próximos días—, una cifra por encima de su ritmo habitual de dos o tres operaciones anuales. Además, realizó tres reinversiones en compañías donde tenía una participación minoritaria, inferior al 10%: Monokera, Aviva y DataMart.

“Existe la posibilidad de concretar una inversión adicional antes de fin de año”, adelanta Vinatea a G de Gestión. Al respecto, explica que, a medida que las compañías crecen, entran en nuevas rondas de financiamiento. “Somos inversionistas multirronda y buscamos acompañar a los founders en distintas etapas”.

El ticket de inversión del fondo suele oscilar entre 1 y 4 millones de dólares cuando se trata de participaciones minoritarias. En startups más maduras, donde Krealo es accionista principal —como ocurre con Tyba y Tenpo—, los montos son superiores y la inversión es anual. Cabe recordar que en 2022, Credicorp estableció que la firma podía invertir entre 1 y 10 millones de dólares por compañía, en línea con su apuesta por una innovación “más agresiva”.

Adolfo Vinatea, CEO de Krealo. (Foto: Credicorp)

De acuerdo a Vinatea, el grupo destina hasta el 1.5% de su ROE a iniciativas disruptivas, entre ellas Krealo, Yape y otros proyectos de su laboratorio de innovación. “Ese margen es el que nos permite seguir invirtiendo”, sostiene. Credicorp ha reiterado, además, su objetivo de que el 10% de sus ingresos en 2026 provenga de negocios nuevos: respecto al aporte de Krealo dentro de esa meta, no existe un desglose; sin embargo, Vinatea señala que la empresa del portafolio del CVC que más contribuye en la actualidad es Tenpo.

Tenpo y Tyba

“Tenpo es hoy el mayor neobanco de Chile, con millones de clientes”, afirma el CEO de Krealo. La entidad ya ha obtenido dos de las tres autorizaciones del regulador para acceder a una licencia bancaria completa. “Antes de que termine el año debería convertirse en la primera fintech en lograrlo en Chile. Su potencial es significativo, apunta a liderar la banca de consumo sin agencias físicas”, señala.

El 2026 sería un año decisivo para el neobanco, cuyo crecimiento —dice Vinatea— “es tal que ya parece una nueva compañía”. No obstante, precisa que serán los inversionistas quienes definirán su valorización final.

Tyba, la wealthtech del grupo, cerrará el 2025 con unos US$ 1.500 millones en activos bajo administración, cerca de la mitad en Perú. De cara al próximo año, la meta sería consolidar su presencia en Colombia y Perú, y reforzar su avance en Chile.

“Tenpo es hoy el mayor neobanco de Chile, con millones de clientes”, afirma el CEO de Krealo.

Aunque el portafolio de Krealo es amplio, las inversiones más recientes han estado concentradas en México, Colombia y Chile. La integración de nuevas tecnologías en los mercados donde opera Credicorp seguirá influyendo en las decisiones del fondo.

En ese marco, Vinatea adelanta que Monokera —ya integrada a MiBanco, Pacífico Seguros y Yape— anunciará pronto nuevas incorporaciones, tanto dentro como fuera del grupo financiero.

Sobre su reciente inversión en Remitee, informó que su tecnología ya está integrada al mercado peruano. Además, hay otra empresa donde han invertido —aún no anunciada— que también ya está operando. Lo que refleja que, en comparación con años anteriores, ahora la integración en Perú ocurre mucho más rápido.

LEA TAMBIÉN: Krealo de Credicorp entra a chilena Shinkansen y apunta a dos inversiones más

Ecosistema innovador y el foco en 2026

Para el CEO de Krealo, la inversión de venture capital en Latinoamérica ha regresado a los niveles de 2019, lejos del pico registrado en 2021. Brasil y México concentran alrededor del 70% del capital; Colombia, cerca del 20%; y Perú sigue ubicado en la categoría de “otros”.

“Antes primaba la idea de expandirse rápido y a cualquier costo. Hoy el enfoque es más estructural, sobre todo en negocios regulados”, señala. Aun así, afirma que Krealo está contribuyendo a que más startups ingresen a los países donde opera Credicorp.

En cuanto a sus verticales de interés, el fondo continuará apostando por fintech y negocios vinculados al sistema financiero. Tras la compra del 100% de Pacífico Seguros por parte de Credicorp, también planea avanzar en soluciones relacionadas con salud, especialmente en procesos financieros del sector. Welly —que otorga préstamos en puntos de atención médica— es un primer ejemplo. Asimismo, seguirán explorando oportunidades en open finance y servicios embebidos.

La inteligencia artificial, apunta Vinatea, “ha dejado de ser un sector para convertirse en una capacidad transversal”. Todas las startups del portafolio deben incorporar un uso profundo y nativo de IA, algo que —dice— se ha convertido en una ventaja competitiva por permitir crecer “más rápido y con menor costo”.

Sobre eventuales desinversiones, el CEO descarta anuncios. “No somos un fondo tradicional con obligación de vender en una fecha determinada. Podemos mantener las inversiones dentro del grupo el tiempo que consideremos adecuado”.

El ejecutivo recuerda que invertir es solo una parte del trabajo de Krealo. La otra es generar valor estratégico. “Tenemos un equipo dedicado a conectar áreas del grupo con soluciones del portafolio. Acompañamos a las startups para que entiendan cómo trabajar con un corporativo, y ayudamos al corporativo a adaptarse al ritmo de una startup. Es un aprendizaje continuo”.

Cita como ejemplo el caso de Culqi, a la que ayudaron a escalar y cuya gestión fue transferida al BCP hace 18 meses por su sinergia con el segmento pyme. Lumingo, añade, fue otro proyecto cuya continuidad se evaluó. “Algunas inversiones no funcionarán; es parte del venture capital”, dice.

Respecto al programa de aceleración lanzado hace dos años, Vinatea explica que fue útil —permitió invertir en 10 compañías—, pero que no se ha repetido pues se están enfocando en etapas más avanzadas, donde el fondo invierte desde US$ 1 millón. En la aceleradora (que ya no está vigente), los tickets eran de apenas US$ 5.000.

Lecciones de un CEO

Vinatea señala que una de las experiencias más gratificantes que le ha dado participar en el ecosistema de startups ha sido escuchar los pitches de los founders, “aunque por mi rol lo hago menos que antes, pero sigue siendo enriquecedor. Ver a personas que han dejado mucho de lado y están apostando su tiempo y recursos por impulsar algo que aún no está probado es inspirador. Poder acompañar a algunos de ellos y ayudar a transformar sus compañías es parte del propósito de Krealo: mejorar vidas. En lo personal, eso me motiva muchísimo”, resalta.

“Pero este trabajo también implica decir que no”, agrega. “Es un embudo”, indica. El fondo revisa muchísimas propuestas antes de seleccionar solo unas pocas que realmente encajen con sus otros negocios.

Proyecciones 2026

Tenpo : año transformacional tras obtener la licencia bancaria.

: año transformacional tras obtener la licencia bancaria. Tyba : consolidar presencia en Colombia y Perú y fortalecer presencia en Chile.

: consolidar presencia en Colombia y Perú y fortalecer presencia en Chile. Monokera: anunciará nuevas integraciones dentro y fuera del grupo.

Inversiones nuevas realizadas este 2025

Remitee , infraestructura para remesas.

, infraestructura para remesas. Akua , tecnología colombiana en procesamiento de pagos.

, tecnología colombiana en procesamiento de pagos. Welli , préstamos especializados para atenciones en salud en puntos de venta.

, préstamos especializados para atenciones en salud en puntos de venta. Hay un cuarto que se anunciará en los próximos días.

Además, se realizaron 3 reinversiones.