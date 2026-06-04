David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., interviene durante la Cumbre Empresarial de Australian Financial Review en Sídney, Australia, el miércoles 4 de marzo de 2026. Fotógrafo: Brendon Thorne/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Un auge en los mercados bursátiles está siendo impulsado por un apetito por las ganancias que supera los temores sobre la disrupción económica y los riesgos inflacionarios, afirmó el director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon.

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