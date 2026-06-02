Los títulos de Nubank, como se conoce a la empresa, llegaron a caer hasta 10% después de que anunciara la contratación de Rob Livingston, hasta ahora director financiero de Visa Inc. para Norteamérica, quien asumirá el cargo de CFO y colaborará en la creación del banco que la compañía planea establecer en EE.UU.

“Aunque la experiencia de Livingston en servicios financieros es positiva, el momento de la transición añade incertidumbre, especialmente cuando Nu atraviesa una etapa más desafiante para el crédito en Brasil y avanza con su expansión en México, Colombia y EE.UU.”, escribió en una nota a clientes Mario Pierry , analista de Bank of America Corp.

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Bank of America rebajó la recomendación de las acciones de Nubank de neutral a desempeño inferior tras el anuncio, al considerar que el cambio llega en un momento de incertidumbre sobre la evolución de la calidad crediticia y el resultado de la expansión internacional.

Según un comunicado difundido el lunes, Livingston, que antes de Visa ocupó cargos directivos en Capital One Financial Corp., reemplazará a Guilherme Lago el 13 de julio. Lago, quien decidió dejar el cargo de CFO, pasará a desempeñarse como asesor especial de la dirección y de los comités de auditoría y riesgos.

Las acciones de Nubank acumulan una caída de 28% este año debido a las preocupaciones por el deterioro del ciclo crediticio en Brasil, donde los inversores siguen de cerca la exposición de la fintech a clientes de menores ingresos. Las ganancias del primer trimestre quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas, ya que los costos crediticios aumentaron con fuerza en su principal mercado.

CEO David Vélez

Livingston “tiene un amplio conocimiento de las instituciones financieras globales y una visión clara de EE.UU.”, dijo el director ejecutivo David Vélez en una entrevista el lunes.

Lago, que se incorporó a la empresa en 2019, ayudó a supervisar la oferta pública inicial de 2021 en la Bolsa de Nueva York. Actualmente, la fintech cuenta con más de 135 millones de clientes en América Latina.

Nubank busca expandirse más allá de América Latina y, antes este año, obtuvo una aprobación condicional para operar un banco en EE.UU., país donde Livingston tendrá su base de trabajo.

“Consideramos este nombramiento como parte de una renovación más amplia del equipo directivo destinada a preparar mejor a Nubank para operar a escala global”, señaló en una nota Gustavo Schroden, analista de Citigroup Inc., quien también destacó las recientes incorporaciones de ejecutivos procedentes de Alphabet Inc. y ByteDance Co.

El nuevo CFO supervisará a los responsables financieros de cada uno de los países donde opera Nubank, incluido Brasil, donde se creará un nuevo cargo de director financiero local. Esa persona, que aún no ha sido designada, reportará a Livingston junto con los CFO de México y Colombia.

Aunque Nubank mantiene su foco en las operaciones actuales, la compañía no descarta nuevas expansiones en los próximos años.

“Los problemas que estamos resolviendo no son exclusivos de Brasil o de México”, afirmó Vélez en la entrevista.