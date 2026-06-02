Nubank headquarters in Sao Paulo, Brazil, on Wednesday, May 15, 2024. Nu Holdings Ltd., one of the world's largest digital banks, surpassed 100 million clients across its operations in Brazil, Mexico and Colombia.
Nubank headquarters in Sao Paulo, Brazil, on Wednesday, May 15, 2024. Nu Holdings Ltd., one of the world's largest digital banks, surpassed 100 million clients across its operations in Brazil, Mexico and Colombia.
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Agencia Bloomberg
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Las acciones de Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, se desplomaron después de que la compañía nombrara inesperadamente a un nuevo director financiero, una decisión que reavivó las preocupaciones sobre la calidad del crédito y los ambiciosos planes de expansión internacional de la fintech.

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