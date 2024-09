El crecimiento sigue a un ritmo vertiginoso —alrededor del 60% de todos los adultos brasileños ahora tienen la aplicación de Nubank en su teléfono— y el interés de los inversionistas sigue haciendo subir las acciones, las que han repuntado un 36% en el último mes, un 109% en el último año y un 214% en los últimos dos años.

Para un creciente grupo de escépticos en São Paulo y Nueva York, esto tiene poco sentido. En su opinión, el enfoque en el rápido crecimiento de Nubank es preocupante y sus acciones están sobrevaloradas. Los ejecutivos del banco se han comprometido, señalan, a seguir aumentando el ritmo de crecimiento de los préstamos —que creció en torno al 28% interanual— incluso cuando su cartera de préstamos problemáticos aumenta hasta niveles superiores a los normales del sector.

“La discusión sobre la calidad crediticia nos hizo decidir seguir con un poco más de distancia”, dijo Fernando Fontoura, gestor de cartera de Persevera Asset Management en São Paulo. En junio, Persevera vendió todas las acciones de Nubank que poseía, ya que la posición se “masificó”, dijo.

Tanto JPMorgan Chase & Co como UBS recortaron en julio sus recomendaciones sobre la empresa a neutral, citando el empeoramiento de la calidad de los activos.

Yuri Fernandes , de JPMorgan, dijo el 21 de julio que la tendencia de la morosidad de Nubank había empezado a aumentar “significativamente” más rápido que la del sector en su conjunto en noviembre del año pasado.

“Vemos que la calidad de los activos es cada vez más difícil de entender”, escribieron los analistas de XP Inc, entre ellos Bernardo Guttman , el mes pasado en un informe. “Prevemos que los inversionistas se volverán precavidos” sobre este asunto, añadieron.

Préstamos en mora

El banco, que opera a través de una aplicación telefónica y no tiene sucursales físicas, informó el 13 de agosto de que los préstamos morosos de 90 días o más alcanzaron un récord del 7% en el segundo trimestre, al mismo tiempo que recortaba las provisiones para deudas incobrables desde los US$ 831 millones de tres meses antes a US$ 760 millones. Los analistas habían previsto un aumento hasta los US$ 898 millones.

La morosidad de 90 días o más se sitúa ahora muy por encima del promedio del 5.5% del sector bancario en julio, calculada por el banco central de Brasil. Aunque el banco no divulga los datos de morosidad o crédito por países —Nubank se ha expandido a México y Colombia en los últimos años, donde es más conocido como Nu—, alrededor del 90% de sus clientes se encuentra en Brasil.

Nubank prevé espectacular alza de acciones en 2024.

Por ahora, el aumento de la tasa de morosidad es solo una nube en el horizonte, ya que las provisiones a más corto plazo del banco, entre 15 y 90 días, de hecho mejoraron en el trimestre. Además, las tasas de interés de hasta el 100% que los bancos tienen derecho a cobrar por los préstamos de consumo compensan fácilmente la morosidad.

La cartera de préstamos de Nubank se disparó un 28% interanual para cerrar el segundo trimestre en casi US$ 19,000 millones, mientras que los ingresos netos se duplicaron con creces hasta los US$ 487 millones con respecto al año anterior, superando las expectativas de los analistas de US$ 418 millones.

Fontoura, de Persevera, afirmó que Nubank ha sido ágil a la hora de adaptar su suscripción de créditos, mientras que los procesos en bancos más establecidos se habían “osificado”.

Visión a largo plazo

Los ejecutivos de la empresa han defendido el vertiginoso ritmo de crecimiento de los préstamos y el director de operaciones, Youssef Lahrech , dijo a los analistas en una llamada de resultados que el banco prioriza las estrategias a largo plazo sobre “métricas de préstamos incobrables a corto plazo”.

Si bien la preocupación por la sostenibilidad del crecimiento de Nubank ha aumentado, su financiación y sus menores gastos le permiten superar a sus competidores en el sector de crédito para personas de bajos ingresos, dijo Pedro Leduc, analista de Itaú BBA. El 29 de agosto, Itaú reiteró su recomendación de “desempeño superior” para las acciones.

Las preocupaciones en torno a las cifras del banco no son un consenso en Wall Street, dijo la oficina de prensa del banco en una respuesta por correo electrónico a las preguntas, señalando comentarios de bancos como Morgan Stanley. Los ejecutivos del Nubank explicaron la estrategia en las llamadas de resultados, añadió, declinando hacer más comentarios.

Pero la inquietud del mercado por los niveles de morosidad había aflorado incluso antes del informe de resultados del segundo trimestre, ya que los datos del banco central publicados el 1 de agosto mostraban que la calidad crediticia de la cartera de préstamos del banco había empeorado en mayo. Cuatro días después, Nubank anunció que había reemplazado a su jefe global de riesgo crediticio, Ravi Prakash .

Todo ello significó que la calidad crediticia fue el centro de las preguntas y respuestas en la llamada con analistas posterior a la publicación de los resultados, según escribieron en una nota los analistas de FT Partners, entre ellos Craig Maurer.

Los mercados estaban “buscando seguridad en la idea de que los rendimientos ajustados al riesgo y el nivel actual de provisiones podrían resistir una recesión significativa”, afirmaron.

Los analistas esperan que el banco central comience a subir de nuevo las tasas el 18 de setiembre, en medio de la preocupación por el déficit fiscal, que frena el crecimiento. El aumento de los costos de los préstamos podría estimular más impagos, ya que los clientes tienden a dar prioridad al pago a las instituciones con las que mantienen relaciones bancarias duraderas.

Educación financiera

El reciente auge de las fintech hace que el 29% de los brasileños tenga ahora cinco tarjetas de crédito o más, según el proveedor de datos crediticios Serasa. Thiago Ramos, coordinador de Serasa, afirma que la mayoría de la gente busca cada vez más líneas de crédito, lo que ilustra la falta de conocimientos financieros.

Si la educación financiera fuera mejor, “los consumidores sabrían que el camino que deberían tomar es el contrario”, dijo Ramos.

De momento, Nubank está sacando provecho de esa creciente demanda de crédito.

Y aunque la empresa sea consciente de los riesgos, “eso no significa que estas preocupaciones no puedan empeorar”, agregó Fontoura.