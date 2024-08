Powell dijo a los máximos directivos de los bancos, entre los que se encontraban Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., y Jane Fraser, de Citigroup Inc., que el público tendría la oportunidad de opinar sobre los cambios clave incluidos en el plan, según fuentes con conocimiento de la reunión, celebrada el mes pasado y organizada por el Financial Services Forum, un grupo del sector que reúne a los mayores bancos de Estados Unidos.

Aunque no es inusual que Powell u otros gobernadores de la Fed se reúnan con el grupo de altos ejecutivos bancarios, la discusión es la última señal de que está utilizando su influencia para tratar de obtener el consenso de la industria y los gobernadores de la Fed —y sacar adelante el paquete de medidas. La iniciativa, una respuesta a la crisis financiera mundial de 2008, lleva más de una década gestándose. Se ha enfrentado a la feroz oposición del sector, que se prepara para una posible batalla legal.

La Fed ya ha presentado a otros reguladores una versión mucho más débil de la reforma al capital bancario, lo que ha alarmado a algunos funcionarios de la agencia. Esto ha llevado a algunos observadores a preguntarse si la junta del banco central, que se enorgullece del consenso, cederá demasiado terreno en la propuesta, conocida como la parte final de Basilea III.

“Me molestó el testimonio de Powell la última vez que estuvo en el Capitolio, cuando dijo que espera que la norma final de Basilea tenga ‘un amplio apoyo entre la comunidad más amplia de comentaristas de todas las partes’”, indicó Jeremy Kress, ex abogado de política bancaria de la Fed que ahora enseña derecho mercantil en la Universidad de Michigan. “Esa es una norma peligrosa, porque pone a la Fed a plegarse a la voluntad de los bancos”.

Para otros observadores de la Fed, Powell simplemente está siguiendo los lineamientos establecidos por la ley.

“Hay un requisito legal que la Reserva Federal debe seguir para establecer la política bancaria principal”, afirma Thomas Hoenig, ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City y actual miembro distinguido del Mercatus Center de la Universidad George Mason. “No se trata, como tal, de llegar a un consenso, sino de establecer la política adecuada y recabar información y comentarios del sector para estar seguros de que su política logra los resultados previstos”.

Un portavoz de la Fed y un representante del Financial Services Forum declinaron hacer comentarios sobre la reunión.

En el evento celebrado el 19 de julio en Washington también estuvo presente Brian Moynihan, de Bank of America Corp., y Ted Pick, de Morgan Stanley, según fuentes al tanto. El vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, considerado el artífice de la propuesta original, no asistió a la reunión, según algunas de estas personas.

El borrador original, publicado en julio de 2023 por la Reserva Federal, la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), preveía un aumento general del 16% en el capital que los bancos deben mantener como protección en caso de una crisis financiera.

Pero la Fed mostró posteriormente a otros reguladores un documento de tres páginas con posibles revisiones que sugerían un aumento de hasta el 5%. Las revisiones podrían hacer retroceder partes clave de la histórica propuesta, incluida una que podría haber tenido un gran efecto en los grandes bancos con importantes negocios de compra y venta de valores.

El mes pasado, Powell dijo a los legisladores estadounidenses que no se había tomado una decisión final sobre ningún cambio a la propuesta, pero que se había logrado “bastante progreso”. Algunos funcionarios de la FDIC y la OCC habían indicado en privado que se opondrían a cualquier aumento de capital que consideraran demasiado bajo.

Otros han expresado su preocupación por la posibilidad de que la Fed impulse por su cuenta una propuesta revisada si los tres reguladores no logran ponerse de acuerdo.

“Que una sola agencia vuelva a proponer —pero con la expectativa de que una futura norma final sea emitida conjuntamente por las tres agencias— no tendría precedentes, sembraría la confusión y daría lugar a una serie de cuestiones prácticas y jurídicas”, indicó el mes pasado el vicepresidente de la Federal Deposit Insurance Corp., el republicano Travis Hill.