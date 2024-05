“¿Quieren dar acceso a los clientes minoristas a algunos de estos productos menos líquidos? Bueno, la respuesta es: probablemente, pero no actúe como si no hubiera riesgo con ello”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. en una conferencia el miércoles. “Los clientes minoristas tienden a dar vueltas a la manzana y a llamar a sus senadores y congresistas”.

JPMorgan y otros bancos enfrentan una fuerte competencia de la industria del crédito privado, que mueve US$ 1.7 billones. Gigantes como Apollo Global Management Inc. están asumiendo operaciones cada vez más grandes en ésta área.

Algunos bancos han intentado hacer incursiones por su cuenta: La empresa de Dimon ha destinado más de US$ 10,000 millones de su propio balance a la concesión directa de préstamos y está creando una sociedad de préstamos conjuntos. Su división de gestión de activos también busca comprar una firma de crédito privado, según informó Bloomberg la semana pasada.

Dimon dijo el miércoles que su empresa quiere ser agnóstica en cuanto a productos en sus préstamos a clientes, y que su empresa también hace de banco para muchas de las principales firmas de crédito privado. Algunos en la industria son “brillantes”, dijo, pero no todos, y los problemas en el mercado a menudo son causados por los “no buenos”.

El veterano ejecutivo escribió en su carta anual a los accionistas que la industria del crédito privado aún no ha sido puesta a prueba por los malos mercados, que tienden a exponer las “debilidades de los nuevos productos”.

“He visto un par de estos acuerdos que fueron calificados por una agencia de calificación, y tengo que confesar que me chocó la calificación que recibieron”, dijo Dimon. “Me recuerda un poco a las hipotecas”.

JPMorgan busca empresa de crédito privado

JPMorgan Chase & Co. está en busca de una empresa de crédito privado para ampliar su rama de gestión de activos de US$ 3.6 billones, a medida que el mayor banco de Estados Unidos sigue haciendo incursiones en el sector más animado de Wall Street.

La unidad de JPMorgan está buscando una firma de crédito privado que pueda reforzar su negocio de capital privado, según fuentes familiarizadas con el asunto. Como parte del esfuerzo, este año la compañía sostuvo conversaciones para comprar Monroe-Capital, con sede en Chicago, pero las dos empresas finalmente decidieron no concretar un acuerdo, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los portavoces de JPMorgan y Monroe declinaron hacer comentarios.

El interés por el sector del crédito privado, de US$ 1.7 billones, se ha disparado en los últimos años. Gigantes de los activos alternativos como Ares Management Corp. y Apollo Global Management Inc. han invertido en operaciones cada vez mayores para sus carteras. Otros inversionistas, así como los propios bancos, también están interesados en hacer más apuestas.

El banco de inversión de JPMorgan ya ha destinado más de US$ 10,000 millones de su balance a préstamos directos. Asimismo, está formando una asociación con administradores de activos para que se unan a él en operaciones de crédito privado, informó anteriormente Bloomberg.

La unidad de gestión de activos, que administra dinero de personas acaudaladas e instituciones, como dotaciones y fondos de pensiones, está tratando de aumentar sus productos de crédito privado. A fines del año pasado, gestionaba US$ 17,000 millones en activos de crédito privado, menos de los casi US$ 19,000 millones en capital comprometido y administrado que Monroe tenía al 1 de abril.

Para un prestamista directo, la venta a un gran banco podría tener implicaciones para su franquicia. El negocio pasaría de un rincón menos regulado de la industria financiera a uno sujeto a normas estrictas y a un mosaico de supervisores. Por este motivo, algunos prestamistas de crédito privado han optado por asociarse con bancos en lugar de combinarse con ellos.

Si bien la incursión de los bancos en el crédito privado podría hacerlos competir con sus propias mesas de crédito tradicionales, también es una forma de aumentar las comisiones de gestión de activos y ofrecer a los prestatarios una gama de opciones, mientras normas de capital más estrictas limitan su actividad crediticia en otras áreas. Los defensores del crédito privado afirman que algunos prestatarios prefieren tratar con unos pocos prestamistas directos en lugar de concertar un préstamo con un banco que luego puede venderse a docenas de otras empresas.

“Trabajando en eso”

Una adquisición ayudaría a la rama de gestión de activos de JPMorgan a fortalecerse rápidamente, pero la compañía podría decidir en última instancia aumentar la oferta de crédito privado de forma orgánica, según señaló una de las fuentes.

En un día de inversionistas celebrado el lunes, altos directivos de JPMorgan hablaron de la atención que Wall Street presta al sector y de los esfuerzos de JPMorgan por construir una franquicia en múltiples frentes. La empresa debe “encontrar una manera en el espacio fiduciario, como lo estamos encontrando en el espacio no fiduciario, de entrar en el crédito privado”, dijo el presidente Daniel Pinto. Añadió que Mary Erdoes, responsable de la gestión de activos y patrimonio, y su equipo están “trabajando en eso”.

El director ejecutivo, Jamie Dimon, tenía una opinión diferente: “No vamos a comprar una empresa de capital privado”, respondió a una pregunta sobre el tema, solo para retractarse rápidamente.

Sus principales colaboradores “deberían estar pensando todo el tiempo, independientemente de lo que yo diga”, sostuvo Dimon. “Lo digo en serio. Tengo una opinión, pero si vinieran y dijeran que tenemos algo grandioso que tiene sentido para nosotros, entonces sí, está bien, deberíamos hacerlo”.