Tal salida de capital, si se concreta el acuerdo, podría debilitar el rand, que se ha fortalecido un 4.4% frente al dólar, la mayor ganancia en las últimas cinco semanas entre las 16 monedas principales seguidas por Bloomberg.

El acuerdo, propuesto por BHP y rechazado por Anglo, implicaría que Anglo distribuya sus participaciones en sus unidades sudafricanas de mineral de hierro y platino a los accionistas. Eso, según la analista de minería sudafricana de JPMorgan Catherine Cunningham , llevaría a los fondos indexados de inversionistas de mercados desarrollados a vender las acciones escindidas, lo que provocaría la salida de capitales.

Si bien Anglo rechazó la oferta de BHP por US$ 49,000 millones, acordó hablar con la compañía, que ahora debe presentar una oferta en firme antes del 29 de mayo. Un acuerdo exitoso también podría afectar los precios de las acciones de las unidades, Anglo American Platinum Ltd. y Kumba Iron Ore Ltd., dijo Cunningham.

LEA TAMBIÉN: Grandes accionistas de Anglo apoyan postura de minera en negociaciones con BHP

“Ahora existe una probabilidad materialmente mayor de que BHP llegue a un acuerdo”, escribió en la nota a los clientes del 23 de mayo. “Vemos un riesgo a la baja para los precios de las acciones tanto de Amplats como de Kumba”.

Cunningham no evaluó el impacto potencial en el rand.

Según su análisis, los fondos de los mercados desarrollados venderían US$ 9,400 millones en acciones y los inversionistas de los mercados emergentes comprarían US$ 5,100 millones, lo que daría como resultado una salida neta. JPMorgan estimó las tenencias de fondos indexados en Anglo American basándose en datos disponibles públicamente.

Amplats, que tiene un valor de mercado de 192,000 millones de rands (US$ 10,500 millones), pertenece casi en un 80% a Anglo American. Kumba, que tiene una capitalización de 170,000 millones de rands, pertenece casi en un 70% a Anglo American.

Los fondos indexados de los mercados desarrollados necesitarían vender sus acciones, ya que las acciones que cotizan en Johannesburgo no se ajustarían a su mandato de inversión. Es probable que los inversionistas activos quieran limitar su exposición a acciones de un solo producto básico y de un solo país. Todas las minas de Kumba están en Sudáfrica, mientras que Anglo Platinum tiene una pequeña operación en Zimbabue y el resto en Sudáfrica.

La escisión de las empresas también añadiría US$ 14,200 millones a la capitalización de mercado del índice sudafricano MSCI, o alrededor del 6%, escribió Cunningham.

En respuesta al enfoque de BHP, Anglo lanzó su propio plan para racionalizar su negocio. Eso incluiría escindir Anglo Platinum manteniendo el control de Kumba.

TE PUEDE INTERESAR