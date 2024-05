¿Qué riesgos observa que puedan afectar a las firmas y el Gobierno este año?

Hemos tenido un buen inicio (de año), no tuvimos un (Fenómeno de El) Niño muy fuerte, (lo) que a la gran mayoría de corporaciones y al Gobierno le ha impactado positivamente. Hemos visto tendencia de caída de tasas, no sabemos si seguirán cayendo y qué tanto más caerán, pero eso ha sido bueno; hay una visión de inflación controlada. Existe, creo, un poco más de estabilidad política en el Perú, aunque eso siempre puede cambiar; y no hay ruido político muy alto, pues eso también afecta como nos ven a los emisores (empresas) peruanos y al Gobierno. Se tiene proyectado, además, un mayor crecimiento para la economía este año. Entonces, todos estos factores nos hacer ver, por lo menos al Gobierno peruano y a los corporativos, como emisores de riesgo acotado y potencialmente atractivos.

Las emisiones de títulos de deuda de las corporaciones peruanas empezaron con buen avance el año en las plazas internacional y local. ¿Qué se espera para los trimestres venideros?

Nosotros hacemos colocaciones de bonos en el mercado internacional con inversionistas extranjeros, principalmente. En los últimos dos años, la plaza de bonos tuvo una situación muy complicada porque había mucha indefinición hacía dónde iban las tasas y mucha volatilidad en las tasas, por lo que era muy difícil para los inversionistas, que tomaban exposición en bonos, definir cuál era el precio al que estaban dispuestos a entrar.

En la medida que empezó una tendencia hacia la baja de las tasas y un sentimiento de control de la inflación, las economías latinoamericanas empezaron antes a controlar la inflación y a bajar sus tasas de referencia, hoy existe una percepción que las tasas se mantienen como están ahora o que podrían disminuir en lo que resta del año. Eso hace que los inversionistas se sientan más cómodos con el riesgo y la volatilidad de esas tasas y estén dispuestos a tomar posiciones en bonos.

Además, en los últimos años no hubo emisiones ( títulos de deuda ) nuevas relevantes, sino simplemente de repago de bonos que llegan a su vencimiento, entonces, hubo una acumulación de caja de parte de los inversionistas. Eso hace que haya un apetito por nuevas emisiones y se está generando una actividad mayor en el mercado, y estamos contribuyendo a la emisión de nuevos bonos internacionales. La gran mayoría de estos bonos son para refinanciaciones (reperfilamientos) de títulos de deuda que están madurando este año y eventualmente en el 2025. Como hay apetito (por nuevas emisiones) y tasas relativamente estables, las corporaciones están mirando (el momento) para emitir nuevos bonos que los ayuden a refinanciar los bonos que están por vencer. Esperaría que, a lo largo del año, en la medida que el Perú crezca, vengan bonos para capital nuevo para inversiones.

¿A qué sectores económicos pertenecen las firmas que emitirían bonos en el exterior?

En todos los sectores hay necesidades de refinanciación o inversión. El rubro financiero ha estado muy activo este primer trimestre. Esperaríamos que el sector minero , que en el pasado financió proyectos de inversión, tenga que refinanciar bonos que probablemente estén venciendo; el rubro industrial , también. Algunas empresas cementeras podrían salir a financiar capex (gastos de capital) y refinanciar créditos de corto plazo que tomaron para mejoras y expansiones de los negocios. Asimismo, se podría ver empresas asociadas a los sectores energético y eléctrico , rubros históricamente con proyectos más grandes y que los financiaron con bonos internacionales, que tendrían ahora que refinanciar parte de eso o quizás encontrar la oportunidad de refinanciar créditos locales en el mercado internacional a plazos más largos.

Existen condiciones para que Gobierno pueda financiarse en el mercado extranjero

¿Es viable que el Gobierno emita deuda en los mercados foráneos en el 2024?

Hay que ver un poco cómo está manejando su fondeo (el Gobierno), ver el potencial de déficit fiscal, su necesidad de refinanciación de ciertos bonos que están venciendo, etc., pero pensaría que hoy, claramente, existen las condiciones para que el Gobierno pueda financiarse en el mercado internacional.

Hay interés de los inversionistas extranjeros por comprar bonos, acciones y participación directa en empresas peruanas, afirma el gerente general de JP Morgan.

¿Cuál es la recomendación de J.P. Morgan para los inversionistas del exterior sobre la plaza peruana?

Los inversionistas miran al Perú y lo comparan contra otros puntos de inversión en la región, como Colombia , Chile , Argentina y México , y creo que Perú tiene hoy una expectativa de crecimiento importante, con un Gobierno que está dispuesto a generar políticas de inversión que atraigan más inversiones y más desarrollo al país. Es, además, un país con una inflación y un tipo de cambio bien manejados, con un endeudamiento público relativamente bajo, con grado de inversión, y tiene las características para que las inversiones o exposiciones de los inversionistas les permitan generar los retornos que quieren, dado el riesgo que Perú tiene también.

Los inversionistas reaccionan positivamente, y estamos observando hoy, después del durísimo 2023, inversionistas mirando al Perú con ojos más atentos y con mucho interés en todos los productos, lo que es inversiones en papeles de Gobierno y de corporaciones, en acciones , en inversiones directas a través de compras de empresas. Además, dentro de las distorsiones políticas que tiene Latinoamérica , nosotros no tenemos esos temas geopolíticos, como guerras , que tienen otras partes del mundo. Eso nos hace muy atractivos, considerando como está el mundo hoy.

¿Cómo avanzan las operaciones de fusiones y adquisiciones en el país?

Se trata de un mercado activo. Hoy hay empresas peruanas mirando alternativas grandes fuera de Perú, también compañías peruanas o multinacionales que están redefiniendo su estrategia global y pueden estar vendiendo o comprando firmas en el Perú, y empresas, muchas veces familiares, que deciden monetizar los últimos 20 años de trabajo y (deciden) salir a vender sus firmas. Hay sectores muy activos en fusiones y adquisiciones , como energía , gas y petróleo , incluyendo minería y agroindustria . Rubros (económicos) muy relevantes en el Perú, que tiene potencial de crecimiento interesante, y en los que hay inversionistas extranjeros y nacionales mirando detenidamente.

Además, hay muchas transacciones en proceso ahorita, pero como en todo negocio de las fusiones y adquisiciones, muchas de esas transacciones nunca llegan a anunciarse, pero sí se nota más actividad que en el 2023 y esperamos se mantenga y siga creciendo.

Operaciones de fusiones y adquisiciones toman hoy más tiempo en concretarse

¿En cuánto tiempo se concretan las operaciones de fusiones y compras?

Las transacciones hoy toman un poco más de tiempo porque aún existe una diferencia grande entro lo que los vendedores y compradores están dispuestos a (aceptar y) pagar (respectivamente). Esto es reflejo de las expectativas de los vendedores, dado lo mucho y rápido que crecía el Perú históricamente. Hoy, si bien está creciendo y proyectamos expansiones para el 2024 y 2025, las tasas de crecimiento son más bajas. Entonces, esto también afecta los valores de las empresas, y las tasas de interés son más altas que hace uno años y, por tanto, las tasas de descuentos son mayores. Eo hace que los vendedores que tienen una idea de valor, muchas veces contrasten, de forma importante, con lo que los compradores están dispuestos a pagar y eso hace que se alarguen mucho las transacciones de M & A (fusiones y adquisiciones).

Además, hoy en día en fusiones y adquisiciones, a diferencia de gran parte del resto de países de Latinoamérica, nosotros recién hemos implementado una nueva regulación que tiene el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( Indecopi ) para el análisis de las fusiones y temas antimonopolios . Hoy la gran mayoría de transacciones grandes van y son evaluados por Indecopi, lo cual es bueno, pero se alargan los plazos de las transacciones entre el anuncio de estas, el ingreso a Indecopi y el cierre. Sin embargo, estos dos temas no han quitado el interés de los inversionistas por el país, por los diversos sectores y por las transacciones de compra de empresas.

Todas las transacciones son diferentes. Normalmente, en procesos de venta, las transacciones no eran menos de seis ni más de nueve meses. Hoy, muy pocas transacciones son de seis meses y se ha extendido a nueve y 12 meses, dependiendo qué tan grandes y relevantes sean las operaciones, y la relación que existe entre compradores y vendedores.

¿Qué planes tiene el banco JP Morgan en Perú?

El negocio del banco a lo largo de Latinoamérica es corporativo. Tenemos una licencia de banco de inversión en el Perú, el cual se trata de un negocio, principalmente, de trading. Compramos y vendemos bonos del Tesoro peruano en soles, y hacemos lo propio con los soles y dólares. Además, J.P. Morgan , a través de su oficina de representación, maneja o participa en negocios de banca de inversión, como fusiones y compras, emitiendo bonos y acciones internacionales, entre otros. La idea es hacer crecer ambos negocios.

