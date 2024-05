Citigroup exigirá a unos 600 empleados estadounidenses que antes podían trabajar de forma remota que asistan a la oficina la jornada completa, según informó el jueves la empresa con sede en Nueva York en un comunicado. Aun así, la mayor parte del personal puede seguir con sus horarios híbridos, trabajando hasta dos días a la semana fuera de la oficina.

En HSBC, el cambio de normativa afecta a unos 530 empleados en Nueva York —aproximadamente la mitad de la fuerza laboral en la ciudad— y el banco está hablando con ellos sobre sus opciones, dijo en una entrevista Mabel Rius , responsable de recursos humanos para Estados Unidos y las Américas. La empresa está intentando que el mayor número posible de personas conserve la opción de conectarse desde casa si así lo desea, explicó Rius . El jefe regional de HSBC ha dicho que la empresa puede evitar un mandato general de cinco días para todo el personal.

Barclays, por su parte, exigirá a miles de empleados de banca de inversión de todo el mundo que, a partir del 1 de junio, trabajen cinco días a la semana en la oficina o viajen a ver a los clientes, según anunció a última hora del jueves en una nota. La decisión, adoptada después de que Bloomberg informó que el banco estaba estudiando la posibilidad de imponer cinco días en la oficina a más empleados estadounidenses, coincide con las “nuevas políticas regulatorias”.

“Estar juntos en la oficina refuerza la innovación, la colaboración y una cultura más sólida”, escribieron Cathal Deasy y Taylor Wright , codirectores globales de banca de inversión de la empresa. “Seguimos comprometidos con el trabajo flexible y reconocemos que habrá ocasiones en las que será necesario trabajar desde casa”, señalaron, agregando que los jefes de grupo tienen discreción para permitir el trabajo flexible ocasional cuando sea necesario.

Estos bancos son conocidos por estar entre los más flexibles de Wall Street a la hora de permitir que los empleados sigan trabajando de forma remota después de la pandemia. Los cambios se producen en un momento en el que la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés), el principal organismo de control del sector bursátil estadounidense, se dispone a restablecer en las próximas semanas las normas anteriores a la pandemia para supervisar los lugares de trabajo.

Esto podría significar el fin del trabajo remoto para muchos operadores bancarios y otros agentes, ya que los jefes han llegado a la conclusión de que permitir esta práctica bajo el marco de la Finra no vale la pena ni por las complicaciones ni por el costo. Empresas como Deutsche Bank AG han estado evaluando el impacto mientras estudian cambios en sus propias políticas.

El número de empleados afectados por el cambio de la Finra es relativamente pequeño en comparación con la plantilla total de los bancos, pero representa una proporción enorme de su personal generador de ingresos, por lo que es importante que los bancos gestionen la transición con eficacia para retener el talento. Citigroup cuenta con unos 240,000 empleados en todo el mundo, mientras que HSBC tiene alrededor de 220,000 y Barclays unos 93,000. Una gran proporción de la fuerza laboral total de los bancos se encuentra en divisiones orientadas al consumidor, como las sucursales locales, o en las áreas administrativas del banco.

Mientras algunos jefes atribuyen a las normas de la Finra la nueva serie de mandatos de cinco días, los reguladores han respondido diciendo que, en todo caso, están tratando de permitir más flexibilidad, no menos.

La tensión tiene su origen en los requisitos estadounidenses de que los bancos controlen al personal y faciliten inspecciones periódicas del lugar de trabajo. Cuando comenzó la pandemia de covid, los reguladores flexibilizaron inicialmente algunas de sus normas para garantizar que la gente pudiera trabajar desde casa. Algunas de esas medidas están ahora a punto de expirar.

Si bien la Finra dice que los cambios no obligan a las empresas a requerir que el personal esté en las oficinas cinco días a la semana, ha reconocido que el cumplimiento de las normas exige trabajo.

Algunas oficinas en casa tendrán que figurar ante los reguladores como “lugares de supervisión residencial”. Un programa piloto para esos lugares establece un sistema para inspeccionarlos a distancia al menos cada tres años, a partir de julio. En privado, algunos ejecutivos han dicho que cumplir los requisitos puede suponer un alto precio para preservar la capacidad de un empleado de conectarse desde la comodidad de su casa.

En última instancia, las empresas podrían llegar a conclusiones diferentes. Otros bancos han estado considerando un mandato de cinco días para algunos empleados, según dijeron esta semana personas con conocimiento del asunto.

En Deutsche Bank, los ejecutivos esperan que la empresa pueda seguir cumpliendo la normativa con un impacto limitado en sus protocolos, según una persona con conocimiento directo. El mes pasado, Truist Financial Corp. comunicó a los empleados de banca de inversión que debían trabajar desde la oficina todos los días hábiles a partir del 1 de junio.

Algunos de los bancos más grandes de Wall Street, como Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc., ya han adoptado los desplazamientos de cinco días a la oficina en muchos de sus departamentos, al menos en la práctica, si no como norma. Pero algunas franquicias más pequeñas han promocionado la flexibilidad, lo que puede darles una ventaja a la hora de reclutar y retener talento.