Nu Holdings Ltd., uno de los bancos digitales más grandes del mundo, superó las estimaciones de los analistas en el segundo trimestre, al tiempo que registró ingresos y ganancia récord a pesar de los vientos en contra derivados del debilitamiento de las monedas locales en América Latina.

Nubank, como se conoce a la empresa, registró ingresos de US$ 2,800 millones en el trimestre finalizado el 30 de junio, en comparación con la estimación media de US$ 2,660 millones de una encuesta realizada por Bloomberg. Los ingresos netos se duplicaron con respecto al año anterior hasta los US$ 487 millones, superando las proyecciones de los analistas de US$ 418 millones.

El banco, que obtiene la mayor parte de su negocio de Brasil, sumó 5.2 millones de clientes en el trimestre para alcanzar los 104.5 millones, al tiempo que aumentó los depósitos en mercados más nuevos como México y Colombia.

Mientras que las tasas de morosidad para préstamos de 15 a 90 días disminuyeron a 4.5% en el trimestre, los préstamos de más de 90 días aumentaron a 7% desde 6.3% como parte de un esfuerzo concertado para hacer crecer el negocio crediticio, dijo el director financiero Guilherme Lago en una entrevista.

Beneficio e ingresos

Nubank, el mayor banco digital de América Latina, obtuvo un beneficio neto de US$ 866 millones en el primer semestre, un 136% superior al registrado en el mismo período del año pasado, informó este martes la entidad financiera.

El banco brasileño, que también opera en México y Colombia, registró ingresos por US$ 5,584 millones, un 60% superiores a los del primer semestre de 2023.

Nubank atribuyó los resultados positivos “a la expansión de la base de clientes, al aumento de los ingresos por cliente y a la eficiencia de los costos operacionales”.

El banco cerró junio con 104.5 millones de clientes, un 24.8% más que los que tenía a finales de marzo, de los cuales 95.5 millones están en Brasil.

En México, la base de clientes aumentó un 18% en el trimestre hasta los 7.8 millones de clientes, mientras que en Colombia saltó hasta los 1.3 millones, prácticamente el doble de los que tenía en marzo, gracias “al exitoso lanzamiento del producto Cuenta”.

Según el informe, la cartera de crédito se expandió un 27.7% en el interanual al alcanzar los US$ 18,900 millones.

En Brasil, la tasa de morosidad del crédito hasta 90 días se redujo 0.5 puntos básicos hasta el 4.5%, y la de larga duración escaló de 6.3% hasta el 7%.

Con información de Bloomberg y EFE

